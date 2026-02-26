Splićaninu kaznena prijava zbog ilegalnog prenošenja utakmica HNL-a putem IPTV-a

Splitska policija dovršila je istraživanje nad 31-godišnjakom koji je neovlaštenim emitiranjem sportskog sadržaja oštetio nositelje prava za procijenjenih 1,6 milijuna eura, imao je 2.000 "pretplatnika"

Sandro Vrbanus četvrtak, 26. veljače 2026. u 15:09

Kriminalističko-obavještajna služba Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršila je opsežno istraživanje nad 31-godišnjakom s područja Splita zbog sumnje u počinjenje teških kaznenih djela. Muškarca se tereti za povredu autorskog i srodnih prava te računalnu prijevaru, čime je oštećeno trgovačko društvo koje polaže isključiva prava na emitiranje određenih sadržaja. Prema procjeni oštećene strane, ukupna materijalna šteta iznosi oko 1.600.000 eura.

Dvije tisuće pretplatnika

Istraga je pokazala kako je osumnjičenik tijekom proteklih nekoliko godina putem vlastite internetske stranice omogućavao neovlašteni prijenos sportskih natjecanja. Riječ je o sadržajima s televizijskih kanala za koje on nije imao potrebne licence, čime je izravno kršio zakonske odredbe o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Model poslovanja osumnjičenika temeljio se na naplati pristupa ilegalnom sadržaju. Korisnici su usluge plaćali putem online servisa za plaćanje, a cijene su varirale do iznosa od 10 eura, ovisno o vrsti sportskog događaja. Tijekom godina, baza korisnika koji su plaćali za ovaj ilegalni streaming narasla je na približno 2.000 pretplatnika, što je generiralo kontinuirane prihode osumnjičenom.

Ključni trenutak u istrazi dogodio se 24. veljače 2026. godine, kada su policijski službenici proveli pretragu doma i drugih prostorija koje 31-godišnjak koristi. Tom je prilikom zaplijenjeno više elektroničkih uređaja koji će biti predmet daljnjeg vještačenja i detaljne digitalne analize radi prikupljanja dodatnih dokaza. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je protiv Splićanina podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Pao "Bembara"?

Neslužbeno, društvenim se mrežama proširila informacija da je riječ o ilegalnom IPTV servisu Bembara (bmbr), čija se početna web stranica i dalje može pronaći online. Tamo je istaknuto da se "pretplate" kupuju uplatama na Patreon, no ta je stranica u međuvremenu uklonjena. U ponudi se nalaze primarno prijenosi utakmica prve hrvatske nogometne lige (SHNL), a stranica uključuje i forum te ostale sadržaje, poput pravila korištenja i često postavljanih pitanja, koji na prvu odaju dojam da je riječ o legalnom servisu. Linkove na prijenose voditelj stranice postavlja desetak minuta prije početka prijenosa, a mogli su se gledati preko Android uređaja ili weba.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi