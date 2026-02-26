Splićaninu kaznena prijava zbog ilegalnog prenošenja utakmica HNL-a putem IPTV-a

Splitska policija dovršila je istraživanje nad 31-godišnjakom koji je neovlaštenim emitiranjem sportskog sadržaja oštetio nositelje prava za procijenjenih 1,6 milijuna eura, imao je 2.000 "pretplatnika"

Kriminalističko-obavještajna služba Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršila je opsežno istraživanje nad 31-godišnjakom s područja Splita zbog sumnje u počinjenje teških kaznenih djela. Muškarca se tereti za povredu autorskog i srodnih prava te računalnu prijevaru, čime je oštećeno trgovačko društvo koje polaže isključiva prava na emitiranje određenih sadržaja. Prema procjeni oštećene strane, ukupna materijalna šteta iznosi oko 1.600.000 eura.

Dvije tisuće pretplatnika

Istraga je pokazala kako je osumnjičenik tijekom proteklih nekoliko godina putem vlastite internetske stranice omogućavao neovlašteni prijenos sportskih natjecanja. Riječ je o sadržajima s televizijskih kanala za koje on nije imao potrebne licence, čime je izravno kršio zakonske odredbe o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Model poslovanja osumnjičenika temeljio se na naplati pristupa ilegalnom sadržaju. Korisnici su usluge plaćali putem online servisa za plaćanje, a cijene su varirale do iznosa od 10 eura, ovisno o vrsti sportskog događaja. Tijekom godina, baza korisnika koji su plaćali za ovaj ilegalni streaming narasla je na približno 2.000 pretplatnika, što je generiralo kontinuirane prihode osumnjičenom.

Ključni trenutak u istrazi dogodio se 24. veljače 2026. godine, kada su policijski službenici proveli pretragu doma i drugih prostorija koje 31-godišnjak koristi. Tom je prilikom zaplijenjeno više elektroničkih uređaja koji će biti predmet daljnjeg vještačenja i detaljne digitalne analize radi prikupljanja dodatnih dokaza. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je protiv Splićanina podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Pao "Bembara"?

Neslužbeno, društvenim se mrežama proširila informacija da je riječ o ilegalnom IPTV servisu Bembara (bmbr), čija se početna web stranica i dalje može pronaći online. Tamo je istaknuto da se "pretplate" kupuju uplatama na Patreon, no ta je stranica u međuvremenu uklonjena. U ponudi se nalaze primarno prijenosi utakmica prve hrvatske nogometne lige (SHNL), a stranica uključuje i forum te ostale sadržaje, poput pravila korištenja i često postavljanih pitanja, koji na prvu odaju dojam da je riječ o legalnom servisu. Linkove na prijenose voditelj stranice postavlja desetak minuta prije početka prijenosa, a mogli su se gledati preko Android uređaja ili weba.