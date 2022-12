Tko kaže da su NFT-i mrtvi? Trump je na njima upravo prikupio 4,5 milijuna dolara

Tržište NFT-a buknulo je u samo nekoliko mjeseci, u kratko vrijeme na njemu su se "okrenule" milijarde dolara, a onda je – s ostatkom kriptotržišta – počelo tonuti. Iako su mnogi NFT-i, kupljeni po visokim cijenama, gotovo bezvrijedni, najnoviji slučaj pokazuje da interesa još uvijek ima. Jedini preduvjet je da imate bazu vjernih pratitelja i obožavatelja, a pomaže i ako oni imaju solidne budžete na raspolaganju.

Moraš skupit sve!

Ovoga tjedna bivši je američki predsjednik Donald Trump, koji se planira na tu dužnost po treći puta kandidirati 2024. godine, lansirao veliku kolekciju kolekcionarskih kartica, poput sličica sportaša kakve se često skupljaju. No, njegove su kartice ponešto drugačije. Sve su digitalne, prodavane kao NFT-i zapisani na blockchainu Polygon, a na baš svima je – njegov lik. Na karticama se, dakle, nalaze razne digitalne ilustracije Trumpa kao superheroja u najrazličitijim izvedbama.

Čak 45.000 ovakvih NFT-a ponuđeno je ljubiteljima Trumpovog političkog pokreta, i to po cijeni od 99 dolara. I otprilike u vrijeme kad se javnost prestala smijati tom potezu, stigla je vijest kako su svi NFT-i do jednoga – rasprodani. Na digitalnim je sličicama iz kolekcije "Donald Trump Digital Trading Card" bivši američki predsjednik tako od svojih pristaša "izvukao" 4,45 milijuna dolara u samo pola dana.

Novac nije za kampanju

Zanimljivo, Donald Trump osobno, niti njegove kompanije, nisu pokretači te kolekcije. Digitalne je kolekcionarske kartice izdala kompanija NFT INT, koja kaže kako prikupljeni novac neće završiti u budžetu Trumpove kampanje za predsjedničke izbore 2024. godine. No, izgledno je da će do Trumpa dio novca ipak doći, i to na ime prava na ime i intelektualnog vlasništva.

Kupcima, koji su odlučili dati po 99 dolara za svoj jedinstveni Trump Card, obećano je da ulaze u izvlačenje, u kojem mogu osvojiti vrijedne nagrade, pa i onu njima najvrjedniju – neki od njih imat će priliku prisustvovati donatorskoj večeri s omiljenim im predsjednikom. Oni koji su kupili najmanje 45 kartica na tu će večeru biti pozvani automatski.

Nedugo nakon što je kolekcija rasprodana, pojedini su se NFT-i iz nje već našli na sekundarnom tržištu, gdje ih se može nabaviti po većim cijenama. Preprodavači traže od 230 pa sve do 24.000 dolara.