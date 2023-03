10 ključnih strategija za izgradnju povjerenja na radnom mjestu - savjeti za šefove i menadžere

Kao i u svim životnim aspektima tako i na radnom mjestu povjerenje je ključ dobrih odnosa. Svi znamo da se ono teško stječe a lako gubi. Kako ga steći, održavati i ne izgubiti? Evo nekoliko važnih strategija namijenjenih poslodavcima

1. Strategija prvog pristupa

Izrada strategije prvog pristupa može biti ključna za stvaranje povjerenja među zaposlenicima. Jedan način za izgradnju tog povjerenja je pružanje određene razine autonomije zaposlenicima, zajedno s mogućnošću da sami upravljaju svojim rasporedom i dobiju ovlasti za izvršavanje poslova. Također bi bilo korisno dodijeliti im odgovornosti koje će im omogućiti da iznesu svoje mišljenje i aktivno sudjeluju na sastancima. Važno je da se ne stvara dojam da se sumnja u radnu etiku zaposlenika, jer takvo ponašanje može stvoriti nelagodu i nepovjerenje. Kada zaposlenici osjete da se njihovo mišljenje cijeni i da se od njih očekuje da daju doprinos, postaju motiviraniji i spremniji da daju svoj maksimum i gradi se pozitivno radno okruženje. Na primjer, dozvolite im da sudjeluju na sastancima na kojima inače vi nemate vremena sudjelovati, a bilo bi dobro da vas netko zastupa. Nemojte vašom pojavom kod zaposlenika stvarati dojam da sumnjate u njihovu radnu etiku, da mislite da "zabušavaju". Većina zaposlenika se osjeća nelagodno kada primijete da im šefovi gledaju u monitor ili "vire" preko ramena prolazeći pored njih. Pokažite povjerenje u njihovo znanje, radnu etiku i stečeno iskustvo i vratiti će vam se višestruko.

2. Pokažite zahvalnost

U svakoj prilici svojim zaposlenicima pokažite da ste zahvalni za njihov trud i doprinos. Nemojte misliti da su zaposlenici "tu da rade", da su "za rad i plaćeni" i da zbog toga što rade za vas, vi njima nemate što biti zahvalni. To nije dobar pristup. Pokazati nekome zahvalnost ništa ne košta a puno vrijedi. Ako zaposlenik osjeća da ste mu zahvalni za njegov trud, trudit će se još više, željeti će opravdati vašu zahvalnost i time stvaraju emocionalnu sigurnost. Stoga, treba iskoristiti svaku priliku za nagradu i pohvalu zaposlenika. Po Forbesu 90% zaposlenika koji svakodnevno osjećaju zahvalnosti i priznanje od šefa za njihov rad osjećaju visoku razinu povjerenja u takvoga šefa.

3. Provodite česta istraživanja o zadovoljstvu zaposlenika

Ako pokažete zaposlenicima da vam je njihovo mišljenje važno, i ako pokažete da nakon njihovoga iznesenoga mišljenja to može utjecati na promjene i u vašem ponašanju ili stavu, zasigurno ćete osvojiti svoje zaposlenike i steći povjerenje. Istraživanja provodite često i bez obzira na period u godini. Rezultate ili dio rezultata istraživanja možete zajedno prodiskutirati sa zaposlenicima. Nakon razmatranja dobivenih rezultata uvedite neke promjene, pokažite svojim zaposlenicima da ih slušate i uvažavate. Tako će steći osjećaj da su istraživanja njima korisna i da nisu samo obična formalnost.

5. Nađite vrijeme za svoje zaposlenike

Pokažite svojim zaposlenicima da možete uvijek osigurati vrijeme za njihova pitanja i probleme. Pokažite empatiju i ponudite pomoć. Prema Achieversu "Slušanje zaposlenikovih životnih strepnji, borbi i uvažavanje jedinstvenosti njihovoga preživljavanja daje liderima priliku da sudjeluju u poboljšanju kvalitete trenutnog i budućeg života zaposlenika." Pokažite da vam je svaki zaposlenik važan i poseban, i nikako nemojte zaposlenike međusobno uspoređivati.

6. Slušajte više nego što govorite

Pitajte svoje zaposlenike za njihovo mišljenje, potaknite ih na razmišljanja i kada govore aktivno ih slušajte bez prekidanja. Nemojte stvoriti osjećaj da postavljate pitanja da bi ispunili neku formu. Ako vi očekujete da se vas ne prekida u govoru nemojte to ni vi raditi drugima. Ako ste osoba koja nema strpljenja slušati mogu vam pomoći razni tečajevi za aktivno slušanje, a može pomoći i svakodnevni trening. Na primjer svaki dan organizirate kratki sastanak na kojem morate aktivno slušati svoje zaposlenike i njihovu diskusiju. Vježba će vam zasigurno pomoći.

7. Kreirajte ugodan radni ambijent

Ako je radno mjesto ugodno zaposlenicima, onda će se na njega rado vraćati. Dozvolite zaposlenicima da svoj radni stol ili ured organiziraju tako da se osjećaju dobro. Ako je to radno mjesto gdje dolaze i klijenti odredite pravila o tome što je prihvatljivo a što ne, ali ostavite im prostora za sitne detalje koje ih čine sretnima. Svakako osigurajte salu za druženje i dnevni odmor. Nju uredite prema željama zaposlenika. Napravite anketu o tome koje aktivnosti vaši zaposlenici vole raditi u slobodno vrijeme pa ako, na primjer, većina voli igrati bilijar nabavite im jedan u sali za druženje. Opremite malu čajnu kuhinju, koliko god to zvučalo čudno zaposlenici ponekad žele malo "pobjeći", dalje od kompjutora, telefona i popiti kavu, sok, čaj i opustiti se malo.

8. Izbjegavajte svjesnu i nesvjesnu pristranost

Vjerojatno ste čuli o raspravama koje se vode u vezi pristranosti šefova prema njihovim zaposlenicima. Postoje dvije kategorije pristranosti: svjesna i nesvjesna, oba oblika pristranosti predstavljaju jednaku prijetnju (engl. conscious/unconscious bias). Statistike ukazuju na to da pristrani vođe, rukovoditelji i menadžeri predstavljaju ozbiljan rizik za njihove timove i organizacije. Ako osjećate da neki zaposlenici bolje "pašu" uz vas od drugih, važno je da ostanete profesionalni i ne pokazujete to. Dok imamo pravo na svoje osjećaje i mišljenja, važno je da naši zaposlenici ne osjete bilo kakvu pristranost. Slično kao što svaki prst na našoj ruci, bez obzira na različitosti, ima svoju funkciju, tako i naši zaposlenici imaju različite osobnosti, karizme i ponekad ćudljivosti. Bez obzira na to probajte ih bolje upoznati, kako bi situaciju mogli držati pod kontrolom i bolje ju razumjeti.

9. Pod svaku cijenu spriječite "toksičnu" atmosferu u uredu

Kada kažemo da je uredska atmosfera "toksična" mislimo na zategnute odnose među zaposlenicima i rukovoditeljima. To je nešto što vam najmanje treba u radnom okruženju i morate poduzeti sve da do toga ne dođe. Postoje razne tehnike i metode za sprječavanje i pomoć, a par zanimljivih savjeta nalazimo i ovdje.

10. Vodite brigu o razini morala zaposlenika

Ako su zaposlenici niskoga morala, onda će zasigurno biti takva i njihova produktivnost. Jedna stvar koja može jako demoralizirati je "tračanje" ili "ogovaranje" kolega. Tračanje ili ogovaranje je uvriježena ljudska aktivnost i ne očekuje se od vas da ju "istrijebite" iz ljudi, ali od vas se očekuje da kao šef, lider ili rukovoditelj u njoj ne sudjelujete. Zadržite privatnost svakoga zaposlenika za sebe. Sve što znate o nekom zaposleniku niti pod kojim uvjetima ne smijete prepričavati drugim zaposlenicima ili od njih tražiti "savjete" kako da se postavite ili se po uredu "raspitivati" kako riješiti neku situaciju. Ako u tvrtki imate pravnika ili psihologa, možete se s njima posavjetovati. Ti zaposlenici, po prirodi svoga posla, znaju da ne smiju dalje prenositi informacije i o njima s drugim kolegama raspravljati. Ako se tako postavite sigurno ćete zadobiti povjerenje svojih zaposlenika jer će oni znati ako se vama povjere ili ako s vama rješavaju neku situaciju da o tome neće govoriti cijelo poduzeće. Prepustite li se ogovaranju svakako ćete izgubiti povjerenje čak i onih zaposlenika s kojima ogovarate druge, jer će i oni znati da ćete jednog dana i njih ogovarati na isti način kako s njima ogovarate druge.

Zašto je sve ovo važno? Ako smatrate da na tržištu rada ima i previše radne snage i da je gubitak vremena posvetiti se vašim zaposlenicima, grdno se varate. Napravite "računicu", stavite na vagu i razmislite o tome što sve morate uložiti da nađete i uvedete u posao novoga zaposlenika. Koliko mora proći vremena, treninga i uloženoga truda da novoga zaposlenika dovedete u fazu u kojoj mogu samostalno, samouvjereno i efikasno obavljati poslove kao vaši sadašnji efikasni zaposlenici? I može vam se dogoditi da baš kada novu osobu uvedete u posao ta osoba osjeti nepovjerenje u vašoj radnoj okolini i traži bolju ponudu kod poslodavca koji puno više ulaže u odnose i povjerenje svojih zaposlenika, pa od vas ode nakon nekoliko mjeseci i onda sve morate ponovo iz početka. Ako barem malo sebe prepoznate u članku od Consultecca koji opisuje "Kako prepoznati nekompetentnog šefa?" to je već prvi korak ka samospoznaji i svakako poslušajte ovih 10 savjeta.

Prema CNBC-ju, koji objašnjava istraživanja Američkog biroa za rad i statistiku, većina zaposlenika napušta posao jer se ne osjećaju dovoljno cjenjeni, ne vide viziju, budućnost u organizacijama, osjećaju neravnopravnost i nemaju autonomiju.