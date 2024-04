Alphabet objavio rekordne kvartalne rezultate i najavio prvu dividendu ikad

$GOOG Alphabet Q1 FY24:



• Revenue +15% Y/Y to $80.5B ($1.8B beat).

• Operating margin 32% (+7pp Y/Y).

• EPS $1.89 ($0.38 beat).



☁️ Google Cloud:

• Revenue +28% Y/Y to $9.6B.

• Operating margin 9% (+7pp Y/Y).



▶️ YouTube ads +21% to $8.1B. pic.twitter.com/Ua5h5MWrkz