Amazon, Google, Microsoft i Oracle podijelit će 9 milijardi USD vrijedan Pentagonov cloud ugovor

Napokon je zaključena dugogodišnja saga o velikom ugovoru za izgradnju i održavanje cloud infrastrukture američkog Ministarstva obrane, i to podjelom među četiri velika IT diva

Američko Ministarstvo obrane napokon je ovoga tjedna zaključilo natječaj za svoj veliki projekt računalstva i pohrane u oblaku. Ugovor ranije poznat kao JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) trebao je pokriti naručivanje iznimno vrijednih i naprednih usluga u oblaku, a još 2019. godine za dobivanje tog su se posla borili Microsoft i Amazon.

No, tada je to sve Trumpova administracija uspjela prilično zakomplicirati, jer je navodno sam Donald Trump intervenirao i "zabranio" dodjelu tog posla Amazonu – i to sve zbog osobnog animoziteta prema Jeffu Bezosu. Slijedom toga, ugovor je bio dodijeljen Microsoftu, no Amazon se ubrzo potom žalio na predsjednikovo uplitanje i nepošteno odlučivanje u Pentagonovom procesu. Nakon što je Trump izgubio vlast, ugovor je poništen. Tada je kao razlog navedeno da "zbog evolucije zahtjeva, povećane potrebe za čuvanjem podataka u oblaku te napretka industrije, ugovor JEDI Cloud više ne zadovoljava potrebe".

Oblak za tajne vojne podatke

Nakon toga projekt je preimenovan u Joint Warfighting Cloud Capability, vrijeme izvršenja produženo do lipnja 2028. godine, a vrijednost ostala na maksimalnih 9 milijardi dolara u tom razdoblju. Na ponovno raspisanom natječaju Pentagon je odlučio da će posao podijeliti čak četiri američka tehnološka diva, Amazon, Google, Microsoft i Oracle.

Cilj programa je, kažu, ponuditi Ministarstvo obrane globalno dostupne usluge oblaka u svim sigurnosnim domenama i na različitim razinama tajnosti, od strateških do taktičkih. Niti jedan od "dobitnika" ovog posla ne ističe se po zadacima ili iznosima, već Pentagon najavljuje da će planirani iznos novca plaćati pojedinom tehnološkom partneru na temelju pojedinačnih narudžbi. Svakome je obećano tek da će dobiti narudžbe od najmanje 100.000 dolara, a rad s više dobavljača trebao bi naručitelju osigurati jeftinije i bolje usluge.

Jedan od rezultata ovakve "selidbe u oblak" bit će i dostupnost podataka. Pripadnici američkih Oružanih snaga trebali bi tako dobiti pristup to klasificiranih podataka smještenih u oblak, bez obzira na to gdje se na svijetu nalazili, i u bilo kojem trenutku. Takav bi sustav trebao SAD-u dati i tehnološku prednost nad potencijalnim protivnicima.