Apple imao rekordan kvartal, ali dionice pale zbog usporavanja prodaje u Kini

Još jedna godina poslovnog rasta je iza Applea, no ulagači su donekle zabrinuti jer rezultati iz Kine ne pokazuju isto što i oni iz ostatka svijeta. S druge strane, najveće prihode donose im iPhone i usluge

Sezona objave financijskih izvješća nastavlja se podacima o poslovanju Applea u trećem kalendarskom, ali četvrtom fiskalnom kvartalu 2024. godine za tu kompaniju. Tijekom posljednja tri mjeseca kompanija je zabilježila prihod od 94,9 milijarde dolara, uz rast od 6% u odnosu na isto razdoblje lani. To istodobno predstavlja i najbolji posljednji fiskalni kvartal u njihovoj povijesti, koji još niti ne uključuje u potpunosti utjecaj novih modela iPhonea, Apple Watcha i AirPodsa, predstavljenih početkom rujna.

Rast prihoda, pad dionice

Podaci o poslovnim rezultatima premašili su očekivanja analitičara, slično kao i u slučaju Microsofta ranije ovog tjedna, no isto tako, nakon objave izvješća došlo je do pada cijene dionice. Razlog za taj pad jest bojazan da će ekspanzija usporiti u tekućem tromjesečju, budući da su prodajni rezultati iz Kine, tržišta od kojeg Apple mnogo očekuje, bili slabiji od očekivanih. To je tijekom konferencijskog poziva s ulagačima istaknuo i prvi čovjek Applea Tim Cook, naglašavajući da su tamo suočeni s "vjetrom u prsa" već neko vrijeme. U Kini je prodaja njihovih proizvoda tijekom proteklih 12 mjeseci pala za 7,7% u odnosu na prošlu godinu.

Sveukupno gledano, iza Applea je još jedna godina rasta prodaje u svim glavnim segmentima. Uređaji su im donijeli oko 70 milijardi dolara prihoda, uz porast od 4%, od čega samo na iPhone otpada 46,2 milijarde (+6%). Mac računala porasla su za 2% u prodajnim rezultatima, iPad za 8%, dok je segment nosivih uređaja, koji uključuje AirPods i Apple Watch, pao za 3%. Najveći su porast zabilježili u domeni usluga, tj. raznih pretplata. One su porasle za 12% i završile godinu s 25 milijardi ostvarenih prihoda.

Utjecaj novih proizvoda, od iPhonea 16, preko Apple Watcha 10 pa do novih Macova, predstavljenih ovoga tjedna, bit će najranije vidljiv u rezultatima tek za tri mjeseca. Dioničari Applea ipak, unatoč aktualnom padu vrijednosti dionice za oko 2%, imaju razloga za zadovoljstvo. Uprava je najavila da će im biti isplaćena dividenda u iznosu od 0,25 dolara po dionici, odnosno da će za to biti alocirano čak 29 milijardi dolara. Isplata slijedi sredinom mjeseca.