Apple povećava proizvodnju iPhonea 17 Pro i Pro Maxa

Zbog velike potražnje za iPhoneom 17 Pro i Pro Maxom, Apple je primoran povećati proizvodnju

Matej Markovinović subota, 4. listopada 2025. u 09:43

Apple će tijekom 2025. godine povećati proizvodnju iPhonea 17 s ranije planiranih 85 milijuna na više od 90 milijuna jedinica, tvrde tako analitičari Morgan Stanleya.

Povećanje proizvodnje odnosit će se ponajviše na iPhone 17 Pro i 17 Pro Max, budući da je potražnja za tankim iPhone Airom do sada bila manja od predviđene. Analitičari ističu da je Apple podcijenio koliko će ljudi kupiti nove Pro modele pa se sada mora hitno prilagoditi stanju na tržištu.

Analitičari također smatraju da najveći dio kupaca novih modela dolazi iz redova vlasnika starijih iPhonea, a ne potpuno novih korisnika te se očekuje da će taj trend biti još izraženiji iduće godine. To bi moglo dodatno potaknuti i prodaju budućih modela iPhonea 18 te sklopivog iPhonea, čiji se izlazak planira krajem 2026.

Prema trenutnim procjenama, smatra se da bi Apple u 2026. mogao prodati oko 243 milijuna iPhonea, a ako se sklopivi iPhone pokaže kao pravi hit, postoji i optimistični scenarij prema kojem prodaja raste na čak 270 milijuna primjeraka.

 



