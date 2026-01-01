Korisnici iPhonea 17 Pro i Pro Maxa prijavljuju statički šum iz zvučnika tijekom punjenja

Nakon što se smirila 'prašina' oko guljenja boje na novom iPhoneu, sada se počelo pričati o novom i pomalo neobičnom problemu

Pojedini korisnici iPhonea 17 Pro i Pro Maxa prijavljuju neobičan problem sa zvučnicima koji se pojavljuje tijekom punjenja uređaja. Radi se, naime, o statičkom, odnosno šištećem zvuku koji se može čuti dok je mobitel priključen na punjač, neovisno o tome reproducira li se audio sadržaj ili ne.

Kako prenosi MacRumors, korisnici na forumima opisuju šum kao „zvuk starog radija“, a neki navode i da se čuje i lagano pucketanje ili šuštanje. Navode i da se taj zvuk može čuti čak i kada je mobitel praktički stišan do kraja, a čini se da se problem pojavljuje sa svim vrstama punjača, neovisno o tome je li riječ o službenom Appleovom punjaču ili nekom drugom.

Štoviše, neki korisnici čak prijavljuju i da se statički šum čuje i kad se mobitel puni putem MagSafea. Problem se u pravilu uklanja kada se mobitel isključi s punjača.

Neki vlasnici iPhonea 17 Pro pokušali su problem riješiti zamjenom uređaja, no tvrde da su i zamjenski primjerci pokazivali iste simptome, što upućuje na potencijalno širi hardverski ili softverski nedostatak. Prema navodima jednog korisnika koji je kontaktirao Appleovu korisničku podršku, slučaj je proslijeđen Appleovim inženjerima te se radi na rješenju, no dosad objavljena ažuriranja iOS-a nisu uklonila problem.