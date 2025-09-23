iPhone 17 Pro i 17 Pro Max mogu se vrlo lako ogrebati

Dok su prijašnji Pro modeli iPhonea koristili titan, Apple je s novim modelima odlučio prijeći na aluminij s anodiziranim premazom koji očito nije tako izdržljiv kako su mislili

Iako je iPhone Air bio glavna zvijezda ovogodišnjeg Appleovog velikog predstavljanja, na njega se već praktički i zaboravilo. Međutim, to se ne može reći za iPhone 17 Pro i Pro Max o kojima se proteklih dana masovno piše na društvenim mrežama i u medijima, ali ne iz pozitivnih razloga.

Naime, Apple je s iPhoneom 17 Pro i Pro Maxom odlučio izbaciti titan i umjesto toga koristiti aluminij s anodiziranim premazom. To se možda na prvu činilo kao solidna ideja, budući da su tijekom prezentacije nahvalili taj materijal rekavši da je čvršći i izdržljiviji nego ikad, ali je praksa ispala totalno drugačija.

Ako je za suditi prema brojnim prijavama korisnika, novi Pro modeli u plavoj i narančastoj varijanti mogu se vrlo lako ogrebati. Štoviše, to je utvrdio i popularni youtuber Zack Nelson na svom kanalu JerryRigEverything, istaknuvši u videu da se iPhone 17 Pro uistinu lako grebe, posebno oko oštrih rubova velikog stražnjeg sustava kamere.

Prema njegovim riječima, problem je upravo u tom anodiziranom premazu koji se teško zadržava na rubovima. Zabrinjavajuće je da se premaz može oljuštiti i pri svakodnevnom kontaktu s predmetima poput ključeva ili kovanica, stoga je mobitel potrebno odmah iz kutije zaštititi.

No, unatoč tome, oba Pro modela briljirala su u svim ostalim testovima izdržljivosti i pokazali su se vrlo robusnima. Cijeli video testiranja pogledajte u nastavku.