Šef Xiaomija usporedio nadolazeći Xiaomi 17 Pro Max s iPhoneom 17 Pro Maxom

Predsjednik Xiaomija tvrdi da dizajn kamere na novom iPhone 17 Pro Maxu nije kopiran od Applea, kao ni da preskakanje serije 16 nije napravljen za usklađivanje s Appleovim imenovanjem

Xiaomi se priprema predstaviti svoju novu seriju flagship mobitela krajem ovog mjeseca, stoga je predsjednik tvrtke Lu Weibing na Weibou usporedio Xiaomi 17 Pro Max s Appleovim novim iPhoneom 17 Pro Maxom. U kratkom videu pokazao je oba uređaja, naglašavajući kako dizajn kamera nije kopiran od Applea, iako je vizualne sličnosti teško zanemariti.

Tvrdi da je Xiaomi inspiraciju pronašao u modelu Mi 11 Ultra iz 2021. godine, dok preskakanje serije 16 službeno negira kao pokušaj usklađivanja s Appleovim imenovanjem, premda novi Xiaomijevi modeli imaju i vlastiti „Pro Max“. Video usporedbu pogledajte u nastavku.

Weibing je također potvrdio da će serija 17 u Kini biti dostupna prije 1. listopada te da će to biti prvi mobiteli pogonjeni Qualcommovim Snapdragonom 8 Eliteom 5, čija je premijera zakazana za 23. rujna. Xiaomi je pritom osigurao dulje ekskluzivno razdoblje korištenja SoC-a, pa konkurentski modeli neće stići prije listopada.

Cijena Xiaomija 17 Pro kretat će se između 5.000 i 6.000 juana (od 600 do 700 eura), dok će Pro Max koštati između 6.000 i 7.000 juana (od 700 do 850 eura). Riječ je o cijenama za kinesko tržište, tako da se kod nas može očekivati značajno veća cijena.