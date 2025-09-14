Apple s iPhoneom 17 Pro i Pro Maxom odustaje od titana i prelazi na aluminij

iPhone 17 Pro i Pro Max donose novi dizajn s unibody kućištem koji dodatno povećava sustav kamere. Iako se to nekima možda ne sviđa, takav dizajn ima svoje prednosti

SPECIFIKACIJE Ekran iPhone 17 Pro: 6,3” LTPO Super Retina XDR OLED (≈1.242 x 2.688, 19.5:9, ~460 PPI), 120 Hz, Always-On, 3.000 nita

iPhone 17 Pro Max: 6,9” LTPO Super Retina XDR OLED (≈1.320 x 2.868, 19.5:9, ~460 PPI), 120 Hz, Always-On, 3.000 nita Čip A19 Pro RAM / Memorija 12 GB RAM / 256, 512 GB, 1 TB i 2 TB (samo Pro Max) Stražnje kamere 48 MP (26 mm, f/1.8, PDAF, sensor-shift OIS) + 48 MP ultraširoka (13 mm, f/2.2, PDAF) + 48 MP telefoto 4x (100 mm, f/2.8, tetraprism, PDAF, OIS) Prednja kamera 18 MP (1:1, Center Stage, autofokus) Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / Thread / satelitska povezanost (SOS, poruke) Baterija iPhone 17 Pro: 3.988 mAh

iPhone 17 Pro Max: 4.832 mAh Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa iPhone 17 Pro: 149,6 x 71,5 x 8,3 mm / oko 200 g

iPhone 17 Pro Max: 163 x 77,6 x 8,3 mm / oko 230 g Operacijski sustav iOS 26 Datum predstavljanja 9. rujna 2025.

Kao perjanica cijele serije iPhonea 17 stižu Pro i Pro Max modeli koji su ove godine doživjeli veliki redizajn i prelazak s titana natrag na aluminij. Naime, Apple je za iPhone 17 Pro i Pro Max izradio unibody kućište od aluminija serije 7.000 koje je izvana u potpunosti anodizirano. Što to znači za korisnike? Pa, u teoriji to znači veća otpornost na ogrebotine, habanje i koroziju, manja klizavost u ruci i površina mobitela izgleda profinjenije. No, budući da većina nas odmah stavlja maskicu na mobitel, to se vjerojatno neće ni primijetiti.

Nadalje, na obje strane mobitela smjestila se nova generacija Ceramic Shielda koja je, prema Appleovim internim testovima, za tri puta otpornija na ogrebotine i četiri puta otpornija na pucanje. Staklo inače ima i sedmoslojni antirefleksivni premaz, slično kao što to imaju i Samsungove Ultre. Refleksija, dakle, ne bi smjelo biti.

Što se tiče zaslona, iPhone 17 Pro ima 6,3-inčni Super Retina XDR zaslon, dok Pro Max ima značajno veći, 6,9-inčni. Oba koriste ProMotion tehnologiju s adaptivnim osvježavanjem od 120 Hz koje se može spustiti i na 1 Hz za Always-On prikaz. Vršna svjetlina ide do 3.000 nita, što će se osjetiti pri korištenju mobitela vani na suncu.

iPhone 17 Pro i Pro Max pogonjeni su novim 3-nanometarskim A19 Pro SoC-om, koji donosi značajan iskorak u performansama. SoC se sastoji od 6-jezgrenog CPU-a i 6-jezgrenog GPU-a, a svaka GPU jezgra ima ugrađen neuronski akcelerator za ubrzano izvođenje AI zadataka. SoC također ima veći cache i više memorije, što zajedno omogućuje do 40 posto bolje održive performanse u odnosu na iPhone 16 Pro.

Kod ovih iPhonea Apple je posebnu pažnju posvetio termičkom upravljanju. Uređaj koristi Appleov vlastiti vapor chamber sustav, u kojem se deionizirana voda zatvorena unutar komore širi i kondenzira kako bi učinkovito premještala toplinu dalje od komponenti. Cijeli sustav je laserski zavaren u kućište, što omogućuje stabilniji rad i više razine performansi kroz dulje vrijeme. To će posebno biti korisno onima koji puno igraju.

Sustav kamera kod iPhonea 17 Pro i Pro Maxa doživio je najveći skok upravo na telefoto modulu. Nova kamera sada koristi 48-megapikselni Fusion senzor, umjesto dosadašnjeg 12 MP, u kombinaciji sa 100-milimetarskim f/2.8 objektivom. To znači 4x optičko povećanje, dok viša rezolucija omogućuje i do 8x, odnosno 200 mm digitalnog zuma. Apple je pritom zadržao tetraprizmatski optički dizajn i stabilizaciju pomakom senzora, što osigurava veću oštrinu i stabilnost snimke.

Preostale dvije stražnje kamere također imaju 48 MP, širokokutnu (26 mm) i ultraširoku (13 mm), dok je sprijeda ugrađena nova 18-megapikselna kamera omjera 1:1 s Center Stage značajkom. Ona automatski prilagođava kadar i drži subjekt u središtu kadra, bilo da snimate selfije ili video. U području videa, iPhone 17 Pro serija ide korak dalje s podrškom za ProRes RAW, Log 2 i genlock sinkronizaciju, kompatibilno s aplikacijama Final Cut Camera 2.0 i Blackmagic Camera, dok ostaje i podrška za Dolby Vision HDR i 4K snimanje do 120 FPS-a.

Napomenimo i da iPhone 17 Pro i Pro Max koriste novi N1 mrežni čip s podrškom za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Novi dizajn kućišta omogućio je i veće baterije. Apple nije otkrio kapacitet, već samo da modeli nude “najbolju autonomiju ikad na iPhoneu”, s do 39 sati reprodukcije videa, dva sata više nego prošla generacija. No, prema neslužbenim informacijama, iPhone 17 Pro ima kapacitet od 3.988 mAh, a Pro Max 4,832 mAh. Inačice mobitela koje samo koriste eSIM, a koje neće biti dostupne za kupnju na našem tržištu, imaju nešto veće baterije.

iPhone 17 Pro i Pro Max moći će se kupiti u plavoj, narančastoj i sivoj boji. Početna cijena za iPhone 17 Pro iznosi 1.299 eura, dok Pro Max košta 1.449 eura. Oba modela u početnoj konfiguraciji dolaze s 256 GB interne memorije, dok je Pro Max moguće kupiti i u verziji od 2 TB za malo manje od 2.500 eura.