Atari je od Ubisofta kupio intelektualna prava za pet igara, uključujući Cold Fear

Atari je već ranije otkupio desetke starijih intelektualnih prava na igre poput onih koje su potpisivali Accolade i MicroProse, a Ubisoft s predmetnim naslovima ionako nije ništa planirao

Atari je ponovo u akciji popunjavanja svoje ponude, a ovaj put postao je vlasnik intelektualnih prava na pet starijih Ubisoftovih naslova. Najzvučnije ime među njima svakako je Cold Fear, survival horor iz 2005. godine čija se radnja odvija na ruskom kitolovcu, a koji je svojedobno uspoređivan s Resident Evilom 4, no nije postigao veliki komercijalni uspjeh.

Child of Eden je pak ritmička pucačina objavljena 2011. za PlayStation 3 i Xbox 360, koju je kritika prilično nahvalila, dok je I Am Alive postapokaliptična akcijska avantura iz 2012., koja se prema ocjenama smatra najslabijom karikom ovog paketa.

Grow Home je od eksperimentalnog projekta namijenjenog internom testiranju 2015. prerastao u punu igru, s posebnim naglaskom na proceduralne animacije i igrivost temeljenu na fizici, te pokretima koji se prilagođavaju okruženju. Nažalost, mnogi su ga smatrali prekratkim, pa je iduće godine Ubisoft objavio nastavak Grow Up, koji je također uključen u ovu tranziciju.

Prema planu, Atari će navedene igre najprije prilagoditi suvremenim platformama i iznova objaviti pod svojim brendom, a s obzirom na to da među svojim timovima ima i ekipu Nightdive, koja potpisuje brojne remastere i remakeove poput System Shocka te nedavne Hexena i Heretica, moguće je da u doglednoj budućnosti dobijemo i kakva obnovljena izdanja ili čak punokrvne nastavke.