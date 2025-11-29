Anno 117: Pax Romana - Strateško planiranje u antičkom okruženju

Nakon šest godina, serijal Anno dobio je novog nasljednika, koji će nas odvesti u razdoblje prividnog mira u Rimskom Carstvu, u sklopu kojeg gradimo vlastiti ekonomsko-vojni imperij

Damir Radešić subota, 29. studenog 2025. u 06:30
Uzdizanje imperija – Put do uspjeha najviše je ovisan o uspješnoj ekonomiji i optimizaciji proizvodnih procesa
Uzdizanje imperija – Put do uspjeha najviše je ovisan o uspješnoj ekonomiji i optimizaciji proizvodnih procesa

Ubisoft trenutačno ima nekoliko iznimno popularnih serijala koje brojnim nastavcima održava godinama, a jedan od njih je i Anno, započet davne 1998. godine. U dosadašnjih sedam igara putovali smo kroz srednji vijek i zadirali u budućnost te premda je svako od njih imalo svoju publiku, možemo ustvrditi da je posljednji, industrijalizacijski Anno 1800, zahvaljujući kvaliteti i unaprijeđenim mehanikama, ostvario najveći uspjeh. Hoće li ga novo, osmo izdanje, Anno 117: Pax Romana, svrgnuti s trona, vidjet ćemo u mjesecima koji slijede, no ako se prema jutru dan poznaje, vrlo je izgledno da će se upravo to dogoditi, jer unatoč gomili kvalitetnih igara u posljednjih nekoliko mjeseci, koje želimo odigrati do kraja, od ovog se poglavlja jednostavno ne možemo odvojiti.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Registriraj se Prijavi se
Bug 397 prosinac 2025.
Prethodna tema Sljedeća tema


Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi