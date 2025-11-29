Anno 117: Pax Romana - Strateško planiranje u antičkom okruženju

Ubisoft trenutačno ima nekoliko iznimno popularnih serijala koje brojnim nastavcima održava godinama, a jedan od njih je i Anno, započet davne 1998. godine. U dosadašnjih sedam igara putovali smo kroz srednji vijek i zadirali u budućnost te premda je svako od njih imalo svoju publiku, možemo ustvrditi da je posljednji, industrijalizacijski Anno 1800, zahvaljujući kvaliteti i unaprijeđenim mehanikama, ostvario najveći uspjeh. Hoće li ga novo, osmo izdanje, Anno 117: Pax Romana, svrgnuti s trona, vidjet ćemo u mjesecima koji slijede, no ako se prema jutru dan poznaje, vrlo je izgledno da će se upravo to dogoditi, jer unatoč gomili kvalitetnih igara u posljednjih nekoliko mjeseci, koje želimo odigrati do kraja, od ovog se poglavlja jednostavno ne možemo odvojiti.