The Crew je ponovno igriv, ali ne zahvaljujući Ubisoftu

Iako je Ubisoft prošle godine ugasio servere The Crewa, predana skupina fanova napravila je emulator servera koji igračima omogućava da ga ponovno zaigraju

Damir Radešić utorak, 16. rujna 2025. u 11:29

Ubisoftova arkadna simulacija The Crew bila je pravo osvježenje i 2014. godine kada se pojavila, privukla je velik broj igrača koji su hvalili dizajn i igrivost. Doduše, negativne kritike išle su na račun nužne stalne online konekcije, a upravo to se pokazalo kao kamen spoticanja kada je prošle godine Ubisoft odlučio ugasiti službene servere.

Ovim potezom The Crew je postao neigriv, što nije prošlo bez drame u vidu tužbi i pokretanja inicijative „Stop Killing Games“ koju je potpisalo gotovo 1,5 milijuna igrača iz Europe kako bi se izbjegle slične situacije s drugim igrama.

Hoće li kampanja biti uspješna i hoće li Ubisoft morati ponovo pokrenuti servere, još uvijek nije poznato, no predani fanovi okupljeni pod imenom The Crew Unlimited ponudili su svoje rješenje u vidu emulatora servera. Spomenuti radi u offline i online načinu igranja, a sve što nakon skidanja klijenta sa službenih stranica treba napraviti jest definirati putanju do izvršne datoteke TheCrew.exe.

Dakako, pretpostavka je da igrač posjeduje igru, no kako kažu autori, ne postoji sustav koji bi razlikovao original od piratske verzije, premda sumnjamo da oni kojima je ovaj emulator namijenjen nemaju legalno kupljeni The Crew.



