Bioware u grdnim problemima, moguć i najgori scenarij

Osnovan davne 1995., Bioware nam je do današnjih dana isporučio neke od ponajboljih igara svih vremena. Dovoljno se prisjetiti Baldur's Gatea, Star Wars: Knights of the Old Republic i njegovog nastavka, na koncu i Mass Effecta i Dragon Agea da nam zatitra osmjeh na licu i dobijemo volju ponovo iz zaigrati. Nažalost, posljednjih godina stvari za njih nisu išle najboljim smjerom, a sve je započelo nakon što ih je pod svoje okrilje preuzeo Electronic Arts i od tada je Bioware napustilo preko 150 programera među kojima i brojna zvučna imena koja potpisuju njihove hitove.

Da nešto nije kako valja dalo se naslutiti nakon što su se jedini preostali suosnivači Ray Muzyka i Greg Zeschuk istovremeno povukli, a njihov primjer slijedili su Casey Hudson koji slovi za tvorca serijala Mass Effect je prvi put napustio tvrtku 2014., da bi se nakratko vratio 2017. i tri godina kasnije ponovo otišao, David Gaider, scenarist Dragon Agea, generalni menadžer Aaryn Flynn, Mike Laidlaw, vodeći dizajner Jade Empirea i Dragon Agea, James Ohlen koji je u tvrtki proveo 22 godine i tako redom.

Šansu za velikim povratak na scenu, Bioware je dobio s Mass Effect Andromedom koja je razočarala, te Anthemom, no spomenuti looter-shooter nije opravdao očekivanja igrača, pa je najavljen redizajn kojeg očito uz smanjeni broj iskusnih programera i stalne odlaske istih nije bilo moguće dovršiti, te je isti otkazan. Koliko znamo, Bioware trenutno radi na remasteriranoj verziji trilogije Mass Effect, kao i novim poglavljima spomenutog serijala i Dragon Agea, a to bi za ovu ekipu mogli biti i njihovi posljednji projekti - ukoliko potonje uopće uspiju privesti kraju.

Detaljniju analizu njihovog puta u propast pogledajte u videu koji slijedi.