Blagajne: "Star Wars: Revenge of the Sith" nadmašio "Accountant 2"

Izvor: Star Wars: Revenge of the Sith/Youtube

Ponovno izdanje filma Star Wars: Revenge of the Sith je, povodom 20. obljetnice, pretpremijerno zaradilo impresivnih 3,4 milijuna dolara i tako nadmašilo 2,5 milijuna dolara koje je ostvario novi akcijski triler Bena Afflecka – The Accountant 2. Ako se novo izdanje Star Warsa stvarno pokaže kao novi filmski fenomen, vikend bi se mogao pretvoriti u utrku između tri jaka naslova, uključujući onu dosadašnju između The Accountant 2 i Warner Bros hita Sinners, za koje se procjenjuje da će zaraditi između 20 i 25 milijuna dolara.

Ipak, mnoge su procjene Sinners već definirale kao pobjednika na blagajnama. Film je prethodno osvojio gotovo savršene ocjene publike i kritike te je prerastao u rijedak kino fenomen. S druge strane, ponovna suradnja Bena Afflecka s redateljem Gavinom O’Connorom trenutno drži 76% kod kritike na Rotten Tomatoesu, što je znatno bolje od "trulih" 53% koliko je imao The Accountant 2016. godine. Publika je, sudeći po visokih 93%, znatno više oduševljena nastavkom.

Star Wars: Revenge of the Sith čak ima određene prednosti, posebno jer i Sinners i The Accountant 2 nose oznaku R, što znači da su namijenjeni samo zrelijoj publici.