ChatGPT je zbog mobilne aplikacije zaradio 2 milijarde dolara

Od lansiranja u svibnju 2023., mobilna aplikacija ChatGPT-a dosegla je dvije milijarde dolara potrošnje korisnika, što je 30 puta više od konkurenata poput Groka, Claudea i Copilota zajedno

Mobilna aplikacija ChatGPT-a postigla je veliki financijski uspjeh, dosegnuvši dvije milijarde dolara globalne potrošnje korisnika od svog lansiranja u svibnju 2023. godine. Prema novoj analizi tvrtke Appfigures, koju prenosi TechCrunch, ova brojka u potpunosti zasjenjuje sve konkurente na mobilnom tržištu.

Samo u ovoj godini, od siječnja do srpnja, aplikacija je generirala 1,35 milijardi dolara, što predstavlja ogroman rast od 673% u odnosu na 174 milijuna dolara u istom razdoblju prošle godine. U prosjeku, aplikacija sada mjesečno generira blizu 193 milijuna dolara, dok je prošle godine ta brojka iznosila 25 milijuna dolara.

Ova dominacija postaje još očitija u usporedbi s konkurencijom. Ukupna zarada ChatGPT-a otprilike je 30 puta veća od zbrojene zarade konkurenata kao što su Claude, Copilot i Grok. Najbliži konkurent, Grok, ove je godine do sada zaradio tek 25,6 milijuna dolara, što je čak 53 puta manje od ChatGPT-a. Prosječna mjesečna potrošnja korisnika na Grok procjenjuje se na 3,6 milijuna dolara, što čini manje od 2% ChatGPT-ovih prihoda.

Važno je napomenuti da ovi podaci pružaju uvid isključivo u potrošnju korisnika putem mobilnih aplikacija i ne odražavaju cjelokupne prihode AI tvrtki. Korisnici, timovi i tvrtke također se mogu pretplatiti na AI usluge putem weba, a tvrtke ostvaruju značajne prihode i na druge načine, primjerice putem svojih API-ja.

Analiza Appfiguresa također otkriva da ChatGPT ima najveću potrošnju po preuzimanju, koja iznosi 2,91 dolar. Za usporedbu, kod Claudea je ta brojka 2,55 dolara, kod Groka 0,75 dolara, a kod Copilota samo 0,28 dolara. U SAD-u, koji čini 38% ukupnih prihoda, potrošnja po preuzimanju za ChatGPT penje se na čak 10 dolara.

Gledano po broju preuzimanja, ChatGPT je do danas instaliran procijenjenih 690 milijuna puta, dok Grok ima 39,5 milijuna instalacija. Zanimljivo je da je, po broju instalacija, vodeće tržište Indija s 13,7% udjela, dok je SAD na drugom mjestu s 10,3% svih preuzimanja.

Sve ove brojke jasno pokazuju da, iako je tržište AI chatbota sve gušće, ChatGPT i dalje vlada mobilnom arenom. Konkurencija će morati uložiti značajne napore kako bi sustigla prednost koju je OpenAI izgradio među korisnicima pametnih telefona.

biz