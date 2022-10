Elon Musk dijeli otkaze u Twitteru 'šakom i kapom'

Elon Musk, šef Tesle, SpaceX-a, a od nedavno i vlasnik popularne društvene mreže, navodno je naredio otpuštanja velikog broja zaposlenika Twittera. Trenutno nije poznato o kojem je broju točno riječ, no dobro upućeni izvori za The New York Times kažu da će neki odjeli biti pogođeni više od drugih.

Naime, Musk je prije kupnje Twittera rekao svojim investitorima da se planira „riješiti“ oko 75 posto od 7.500 zaposlenika, da bi se tik prije službenog preuzimanja – predomislio. To ga, doduše, nije spriječilo da odmah otpusti direktore te pošalje osiguranje da ih otprati iz zgrade. Uz, naravno, višemilijunsku otpremninu.

U svakom slučaju, navodi se da će se nova otpuštanja dogoditi već prije 1. studenog, odnosno dana kada bi zaposlenici trebali primiti svoju dodjelu dionica (stock grant), koje, kako tvrde izvori za NYT, obično predstavljaju značajan dio njihove plaće.

Musk je, podsjetimo, 28. listopada službeno postao vlasnik Twittera, a svoju je akviziciju vrijednu 44 milijardi dolara proslavio objavivši prigodan tweet – „ptica je oslobođena“ (the bird is freed). Konkretne planove još nije objavio, no pretpostavlja se da će od Twittera pokušati napraviti „X, the everything app“ po uzoru na kineski WeChat.