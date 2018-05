Europljani za obavljanje online kupnje i dalje preferiraju računala

Tvrtka PwC i njezina podružnica Strategy& provele su istraživanje o navikama europskih korisnika što se tiče usluga e-trgovine. U istraživanju nazvanom "Customer experience and payment behaviours in the PSD2 context" sudjelovalo je 1700 ispitanika iz europskih zemalja.

Oko 70% ispitanika kupuje proizvode na Internetu, a njih 20% na Internetu kupuje više od pet proizvoda mjesečno. Najčešće korišteno sredstvo odnosno uređaj za kupnju preko Interneta je i dalje je računalo, no raste i kupnja putem mobilnih uređaja (34% ispitanika je koristilo usluge plaćanja putem mobilnih uređaja u posljednjih 12 mjeseci).

Što se tiče preferiranog načina plaćanja, i dalje prevladava plaćanje kreditnom karticom (36% udjela), slijedi debitna kartica (32% udjela), dok službene mobilne aplikacije banaka imaju 24% udjela u načinu plaćanja kojeg koriste sudionici ovog istraživanja.

Potonje aplikacije banaka uglavnom se koriste za pregledavanje obavljenih transakcija (u 32% slučajeva), dok korisnici za obavljanje kupnje preferiraju druge njima jednostavnije aplikacije.

Ipak, korisnici imaju veliko povjerenje u banke što se tiče sigurnosti koje im one pružaju pri kupovini na Internetu (u 94% slučajeva korisnici su izrazili povjerenje u sigurnost koju nude banke pri obavljanju kupnje na Internetu).