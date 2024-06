Grad bluza, Elvisa i BBQ-a otvorenih ruku čeka izgradnju najvećeg superračunala na svijetu

Privredna komora grada Memphisa objavila je u srijedu da je Muskov xAI odabrao Memphis za svoju lokaciju najavljenog mega-projekta Gigafactory of Compute, "najvećeg superračunala na svijetu".

Memphis, grad bluza i booze, glazbe i zabave, BBQ-a i gitara, ima posebno mjesto u američkoj ikonografiji.

Tu je rođen glazbeni žanr, bluz, koji je ostavio neizbrisiv trag u svjetskoj kulturi. Tu je odrastao i živio Elvis Presley, nezaboravni srcedrapatelj i neprevaziđeni hitmejker i snimao u legendarnom Sun Studiju, družio se s najpopularnijim glazbenicima tog doba. Muzej Stax podsjeća na slavne dana nevjerojatno popularnih ritam i soul melodija 50tih i 60-tih koje su tu snimane.

Tu je kolijevka američke kuhinje, gastronomske svetinje, BBQ, roštilja i sosova zbog koji se vrijedi često vraćati. Donedavno, najbolje gitare su se proizvodile u tvornici u srcu grada. Na tamnoj strani povijesti grada, tu je izvršen atentat na Martina Luther Kinga Jr. ,što je započelo nemire i rasno nerazumijevanje.

Nekadašnja tvornica Gibson, u centru grada, danas zatvoreni objekt

Prošli dani slave

Danas to je pomalo zapušten grad, s industrijama u rubnim dijelovima, samo blijeda sjena nekadašnje slave. Još uvijek se na poznatu ulicu Beale slijeva rijeka turista koji banče po lokalnim bluz birtijama sa živom muzikom, još uvjek se masovno hodočasti u Graceland, posjećuju brojni muzeji i odlaze na turistička razgledavanja povijesnih lokacija, Ali, to nije ni blizu nekadašnjeg sjaja. Ponose se stanovnici da su sjedište nekoliko velikih i značajnih kompanija. Tu je Fedex, mega prijevoznika, a lokalni aerodrom je centar transporta roba u SAD. Ipak, možda za Memphis dolaze svijetlije dani, možda će zakoračiti u budućnost, i to budućnost umjetne inteligencije.

Elon Musk dolazi

Elon Musk dolazi u Memphis - barem to planira jedna od njegovih tvrtki.

Privredna komora grada Memphisa objavila je u srijedu da je Muskov xAI odabrao Memphis za svoju lokaciju najavljenog mega-projekta “Gigafactory of Compute", "najvećeg superračunala na svijetu" sa sto tisuća Nvidijinih H100 GPU-a.

"Memphis je grad inovatora, stoga ne čudi da bi to mogao biti dom onima koji žele promijeniti svijet", rekao je gradonačelnik Memphisa Paul Young.

Lokacija se nagađa

Tijekom tiskovne konferencije u srijedu, predsjednik i izvršni direktor Komore Memphisa Ted Townsend nije otkrio lokaciju ali se nagađa da bi to mogao biti bivši objekt Electroluxa, tvornice kućanskih aparata, zatvorene 2019. godine. Nešto kasnije, nakon zatvaranje, nekretnine i zemljište veličine 7 hektara su prodane investitorima za 35 milijuna dolara. Lokacija Electrolux također je u neposrednoj blizini industrijskog kompleksa previđenog za ekonomski razvoj novih tehnologija i ima potporu gradskih vlasti. Pretpostavlja se da bi sto tisuća procesora vjerojatno zahtijevao 100 megavata namjenske energije. Moguće je da bi se mogla ponovo u pogon staviti nedaleko ugašena elektrana, ali to predstavlja ekološki problem, jer se radi o elektrani na pogon fosilnih sirovina. Puno "možda" ali s Muskom je to najbolja procjena.

Nekadašnja tvornica na čijoj bi se lokaciji mogla graditi Muskova "giga tvornica superračunala"

Važna investicija za grad

Broj radnih mjesta i ukupno kapitalno ulaganje koje će xAI-jevo superračunalo donijeti tek treba utvrditi. Međutim, Townsend je kazao kako se radi o ulaganju vrijednom više milijardi dolara.

Objekt xAI bit će ujedno, ako se Musk ne predomisli, najveća nova investicija u povijesti grada, rekao je Townsend. Memfišani drže palčeve da ne prevlada neka ketaminska epizoda i Musk na X u 3 ujutro ne objavi: „Ne dolazim u Memphis“.