HPekspres promijenio ime u Paket24

Kurirska dostava paketa unutar Hrvatske pod okriljem Hrvatske pošte, HPeskpres, od početka 2020. godine dobila je novo ime – Paket24. Kako kažu na službenim stranicama, Paket24 je brza i pouzdana usluga za dostavu žurnih pošiljaka. Ova usluga ravnomjerno pokriva cijeli teritorij Republike Hrvatske i jamči uručenje pošiljaka idući dan u više od 200 mjesta.

Pošiljke preuzimaju i na adresi pošiljatelja i nude dostavu "od vrata do vrata", no pakete mase do 20 kilograma moguće je predati i u poštanskim uredima Hrvatske pošte, njih preko tisuću. U tom slučaju ostvaruje se i popust od 10% na cijenu slanja. Paket24 pošiljke primateljima uručuje i subotom, a naručiti slanje paketa moguće je i putem Interneta.

Dostava većinom u roku jednog radnog dana

Paket24 uručuje se u pravilu u roku od jednog radnog dana od dana preuzimanja pošiljke za naselja koja se nalaze na popisu (dostupnom ovdje), a za sva ostala naselja rokovi uručenja produljuju se za jedan radni dan te za otoke za dva radna dana.

Kad je riječ o cijenama dostave, one kreću od 39 kuna za paket mase do 1 kg. Prilikom slanja moguće je odabrati i vrijeme dostave, a ta se usluga naplaćuje dodatno, ovisno o tome koliko je rano dostava potrebna.

Onima koji svoje pakete šalju, primjerice, u slučaju kada su nešto prodali preko Interneta bit će zanimljivo i da je putem usluge Paket24 također moguće ugovoriti plaćanje pouzećem. Nadoplata za ovu uslugu je 7,50 kn.