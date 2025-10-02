Hrvatska pošta lansirala Sveračun, rješenje za razmjenu i arhiviranje e-računa u Fiskalizaciji 2.0

Sveračun nova je usluga za razmjenu i arhiviranje digitalnih računa u sklopu Fiskalizacije 2.0, koju mogu koristiti sve pravne osobe u Hrvatskoj, a za početak tu je i besplatnih prvih 100 računa

U Nacionalnom skladišno-sortirnom centru u Velikoj Gorici Hrvatska pošta je predstavila svoju novu uslugu Sveračun, namijenjenu digitalnoj razmjeni i arhiviranju računa u sklopu obveza koje propisuje projekt Fiskalizacija 2.0. Usluga je trenutačno usmjerena na sve poduzetnike u Hrvatskoj, njih preko 250 tisuća, bez obzira na to jesu li u sustavu PDV-a, a u planu je i prilagodba za privatne korisnike.

Prvih 100 besplatno

"Ovo je jedina platforma koja nudi jasnu i konkretnu uslugu za slanje računa, dok je primanje računa u digitalni poštanski pretinac, kao i arhiviranje, u potpunosti besplatno. To je sveobuhvatna i jasna usluga koju Hrvatska pošta nudi gospodarstvu. Hrvatska pošta ima značajnu društvenu odgovornost – ne samo u povezivanju Hrvatske, uključujući i ruralna područja, te pružanju komercijalnih usluga – već i u pokretanju digitalne transformacije društva. Vjerujemo da smo jedini koji to mogu učiniti u kratkom roku", istaknuo je Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte.

Cjenik prepaid paketa Sveračuna

Ulazak u segment digitalizacije poslovanja kroz sustav Fiskalizacije 2.0 za Hrvatsku poštu predstavlja logičan iskorak u širenju portfelja usluga, odnosno nadogradnju na dugogodišnju praksu dostave fizičkih računa na kućne adrese (u čemu će im po novome pomagati i sami građani). Ovime će, kažu, biti na usluzi građanima i u digitalnom okruženju. Projekt Sveračun dio je šire strategije unutar koje je Hrvatska pošta u proteklih osam godina uložila 230 milijuna eura u modernizaciju infrastrukture i digitalizaciju, s ciljem realizacije niza novih rješenja za poduzetnike i privatne korisnike.

U sklopu promocije nove usluge Hrvatska pošta je osigurala poticajni paket za svih pravne subjekte, omogućivši svakome izdavanje prvih 100 besplatnih digitalnih računa putem prijave na servis, na adresi sveracun.hr.

Direktor Ureda za upravljanje proizvodima, Višeslav Majić, kao ključnu prednost istaknuo je potpunu transparentnost cjenovnog modela. "Naš cjenik je potpuno transparentan – nema skrivenih uvjeta, zvjezdica niti dodatnih preračunavanja. Korisnici imaju slobodu izbora i jasnu ponudu: nema penala, nema obveznih ugovora, nema mjesečnih pretplata", objasnio je Majić. Dodao je i da korisnici plaćaju uslugu isključivo po broju stvarno poslanih računa, bez ikakvih dodatnih troškova.