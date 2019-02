Hrvatski Telekom u 2018. zabilježio velik porast dobiti, dividenda će biti 10 kuna po dionici

Hrvatski Telekom danas je objavio svoje revidirane konsolidirane rezultate za prošlu godinu. U 2018. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 7,783 milijardi kuna, što je za 0,4 posto više nego 2017. godine. Bez učinka Crnogorskog Telekoma, prihodi su rasli 0,6 posto u odnosu na prethodnu godinu, objavljeno je iz HT-a.

EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 3,186 milijardi kuna i veća je za 1,5 posto u odnosu na 2017. godinu, uz EBITDA maržu od 40,9 posto koja je veća za 0,5 postotnih bodova u usporedbi s godinom ranije. Bez učinka Crnogorskog Telekoma EBITDA je veća za 1,2 posto u usporedbi s godinom ranije.

Neto dobit u 2018. godini iznosi 1,061 milijardi kuna i veća je za čak 22,9 posto u odnosu na 2017. godinu.

Nastavak investicija

U 2018. godini Hrvatski Telekom je investirao 1,826 milijardi kuna u infrastrukturu i razvoj usluga. Investicije u nepokretnu mrežu omogućile su optički pristup za 400 tisuća kućanstava. Nastavljeno je i kontinuirano podizanje korisničkih brzina pa su pristupne brzine novih generacija dostupne u 58,2 posto hrvatskih kućanstava, kažu iz HT-a.

U mobilnoj mreži, pokrivenost stanovništva 4G mrežom u unutarnjem okruženju iznosi 82,0 posto, dok je pokrivenost u vanjskom okruženju dosegla 98,5 posto. Početkom 2018. godine pokrenuta je modernizacija radijske pristupne mreže na području cijele Hrvatske. Ta će mreža omogućiti uvođenje 5G tehnologije u trenutku kad se za nju dodijeli potrebni radio frekvencijski spektar. Projekt bi trebao biti završen do kraja 2019. godine, a tijekom prošle godine uspješno je realiziran na gotovo 1000 lokacija na području Istre i Zagreba, Kvarnera i Dalmacije.

Kraj godine obilježilo je nezavisno međunarodno P3 priznanje za najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj i jedan od najboljih mobilnih interneta u svijetu. Hrvatski Telekom u tom je mjerenju ostvario najbolji rezultat u povijesti mjerenja P3 u Hrvatskoj te je s visokih 948 od mogućih 1000 bodova dodatno potvrdio poziciju pružatelja najkvalitetnije usluge.

Povećana dividenda

Uprava i Nadzorni odbor Glavnoj skupštini Društva predložili su raspodjelu dividende od 10 kuna po dionici. 7 kuna po dionici će se isplatiti iz tekuće dobiti 2018. godine, a dodatne 3 kune po dionici isplatit će se iz zadržanih dobiti prethodnih razdoblja u iznosu od 243.658.641,00 kuna.

Komentirajući poslovne rezultate za 2018., predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma, Davor Tomašković istaknuo je:

"Hrvatski Telekom ostvario je još jednu uspješnu poslovnu godinu u kojoj je učvrstio vodeću poziciju u svim segmentima hrvatskog telekomunikacijskog tržišta. Osobito me veseli što smo, drugu godinu zaredom, osvojili certifikat P3 – Best in Test, za najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj i među najboljim u svijetu. Dobre financijske rezultate ostvario je i Crnogorski Telekom, kojim upravlja HT. Uz rast svih ključnih financijskih pokazatelja prošlu godinu obilježio je i snažan investicijski ciklus. Na naše poslovanje, kao jednom od vodećih hrvatskih investitora, pozitivno su utjecale i promjene investicijske klime, pri čemu je za telekomunikacijski sektor posebna važna odluka Vlade o smanjenju naknade za radio frekvencijski spektar. Daljnje poboljšanje investicijskog okruženja temelj je za dodatni zamah novim investicijama važnim za digitalizaciju Hrvatske."