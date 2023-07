Hrvatski Telekom započeo digitalnu transformaciju B2B sustava

Hrvatski Telekom odabrao sustav kompanije Beyond Now koji će omogućiti još brži izlazak digitalnih usluga za poslovne korisnike na tržište, bolje korisničko iskustvo te daljnju digitalizaciju procesa

Hrvatski Telekom odabrao je irskog pružatelja digitalnih platformi Beyond Now za digitalnu transformaciju svoga poslovnog (B2B) sustava, kako bi podigao kvalitetu usluga i korisničkog iskustva na novu razinu, objavljeno je danas.

Korištenjem poslovnog sustava Infonova SaaS BSS tvrtke Beyond Now ubrzat će se izlazak novih digitalnih usluga i rješenja na tržište, poslovnim korisnicima omogućit će se nova, modernija online trgovina i portal za administraciju fiksnih, mobilnih i digitalnih rješenja i usluga, smanjit će se operativni troškovi poslovanja i povećati operativna učinkovitost zahvaljujući digitalizaciji i automatizaciji procesa.

Implementacija novog poslovnog sustava, koja je podijeljena u tri faze, podržat će viziju HT-a da kontinuirano unaprjeđuje korisničko iskustvo te osnaži svoju poziciju pouzdanog partnera koji omogućuje digitalnu transformaciju hrvatskog gospodarstva.

"Vidimo veliku potražnju naših poslovnih korisnika za novim digitalnim uslugama i tehnološkim rješenjima koja im mogu pomoći u njihovoj digitalnoj transformaciji te im mi kao pouzdani partner želimo omogućiti da sve potrebne usluge i rješenja pronađu kod nas", rekla je Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike.

"Raduje nas suradnja s tvrtkom Beyond Now na implementaciji novoga B2B BSS sustava. Ovo je prvi put da implementiramo i integriramo složeno SaaS rješenje u naše IT okruženje i procese. Očekujemo da ćemo ovim pristupom značajno poboljšati svoje vrijeme izlaska na tržište i omogućiti našoj organizaciji snažan alat za daljnji razvoj i rast našeg portfelja na tržištu", naglasio je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije.

"Drago nam je što nas je odabrao Hrvatski Telekom koji, zajedno s Deutsche Telekom Grupom, utire put industriji jer svoje poslovne korisnike stavlja u središte svog poslovanja. Infonova SaaS BSS je idealna platforma za pokretanje ove vizije, kombinirajući agilnost SaaS-a s vrhunskim mogućnostima našeg BSS-a. Već dugo zagovaramo i podržavamo content service providere u njihovoj tranziciji da preuzmu središnju ulogu u telekomunikacijskim i tehnološkim ekosustavima i predani smo osnaživanju uspjeha Hrvatskog Telekoma svojom vizijom", istaknuo je Angus Ward, glavni izvršni direktor Beyond Nowa.