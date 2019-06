Huawei uzvraća udarac, od Verizona na ime patenata potražuje milijardu dolara

Od prošlog mjeseca između Amerike i Kine traje svojevrstan trgovinski rat u kojemu se umjesto interkontinentalnim raketama napucavaju zabranama i potraživanjima. Naime, nakon što je Trump zabranio prodaju američke tehnologije Kinezima te upotrebu kineske tehnologije u SAD-u, jedan od najvećih kineskih proizvođača – Huawei postao je glavna meta tih napada.

Do sada se većinom pisalo o posljedicama tih sankcija za Huawei, no čini se kako ni američke kompanije neće proći neokrznute. Huawei je najavio kako od jednog njihovog teleoperatera namjerava naplatiti ni manje ni više nego milijardu američkih dolara. Taj operater je Verizon, a traženi iznos Huawei temelji na ime patenata koje ima u svom vlasništvu, a koje koristi Verizon u svom poslovanju.

Huawei navodi kako Verizon (a vjerojatno i mnoge druge američke tvrtke) krši oko 230 njihovih patenata. Većina patenata je vezana upravo uz telekomunikacijsku opremu koja je temelj Verizonovog poslovanja. Izvori navode kako je riječ o patentima vezano od žičane infrastrukture i mrežne opreme pa sve do IoT rješenja. Osim Verizona, na Huaweijevom nišanu moglo bi se naći i 20-tak drugih američkih tvrtki koji su izravni dobavljači Verizona.

Reuters navodi kako su Huawei i Verizon u New Yorku već održali nekolicinu sastanaka po pitanju patenata no što su na njima dogovorili nije poznato, jer obje strane za sada šute o tome. Verizonov glasnogovornik, Rich Young, izjavio je samo kako je ovaj problem oko patenata veći i od samog Verizona. Dodao je i kako s obzirom na širi geopolitički kontekst, svako pitanje koje uključuje Huawei ima implikacije na cijelu njihovu industriju i potiče nacionalna i međunarodna pitanja. Koja su to, nije precizirao, jer smatra kako se radi o potencijalno pravnim pitanjima.