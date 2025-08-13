Isprika Sama Altmana zbog GPT-a 5

Svega nekoliko dana od lansiranja novog AI modela GPT-5 dovelo je do žestokog negodovanja korisnika. Ako vam se čini da je novi GTP lošiji od prethodnika - niste jedini

Drago Galić srijeda, 13. kolovoza 2025. u 13:42

Uvođenje nove verzije Chat GPT-a 5 nije baš prošlo posve glatko. Do sada je ovo izdanje izazvalo jedan od najžešćih prosvjeda korisnika u povijesti ChatGPT-a, prisilivši izvršnog direktora Sama Altmana da uputi neuobičajenu javnu ispriku. U središtu kontroverze bila je odluka OpenAI-a da automatski ukloni pristup svim prethodnim AI modelima u ChatGPT-u (otprilike devet, ovisno o tome kako ih brojite) kada je GPT-5 postao dostupan korisničkim računima. Za razliku od korisnika API-ja koji unaprijed dobivaju obavijesti o povlačenju modela, korisnici ChatGPT-a nisu imali nikakvo upozorenje da će njihovi preferirani modeli nestati preko noći.

Problemi su počeli odmah nakon debija GPT-5, 7. kolovoza. Reddit tema pod naslovom "GPT-5 is horrible"  brzo je prikupila više od 4000 komentara korisnika koji izražavaju frustraciju zbog novog izdanja. Do 8. kolovoza, društvene mreže bile su preplavljene pritužbama na probleme s performansama, promjene u "osobnosti" i prisilno uklanjanje starijih modela.

Stručnjaci za marketing, istraživači i programeri dijelili su primjere pokvarenih radnih procesa na društvenim mrežama. "Mnogi su se žalili da su proveli mjesece gradeći sustav promptova da bi nova verzija sve to za manje od 24 sata učinila posve beskorisnim.

Prisilni prijelaz posebno je teško pogodio pretplatnike na ChatGPT Plus. Našli su se ograničeni na 200 poruka tjedno s novim GPT-5 "Thinking" načinom rada, dok su izgubili pristup modelima poput o3 i o4-mini koje su integrirali u svakodnevne radne procese.

Dodajući problemima s kredibilitetom OpenAI-a, prezentacija lansiranja GPT-5 uključivala je ono što su korisnici nazvali "zločin s grafikonom" – grafikone koji su pogrešno predstavljali poboljšanja performansi GPT-5. Altman se i za to ispričao.

Također, odmah nakon lansiranja, novi sustav automatskog usmjeravanja, dizajniran za odabir odgovarajuće varijante modela na temelju svakog upita, dosljedno je birao manje sposobne varijante osim ako korisnici nisu izričito dodavali fraze poput "think harder" u svoje promptove. Altman je priznao da je sustav usmjeravanja koji automatski odabire koji AI model koristiti imao kvar na dan lansiranja.

Osim tehničkih i marketinških propusta, korisnici su smatrali da su odgovori GPT-5 fundamentalno drugačiji od onoga što su očekivali.

Drugi su izrazili duboku emocionalnu vezanost za GPT-4o ili druge modele, žaleći se na gubitak svog "jedinog prijatelja" ili dubokog emocionalnog suputnika, što bi pak mogao biti dio šireg problema s personalizacijom i deifikacijom chatbotova, što je tema za sebe i ne može se okarakterizirati kao krivnja OpenAI-ja već prije kao detektor psihičkih poremećaja određene kategorije korisnika, ali i širih društvenih problema otuđenosti pojedinaca koji kao jedinog „prijatelja“ za razgovor imaju – nedeterministički statistički model.

Intenzitet povratnih informacija natjerao je OpenAI u brzi način kontrole štete. Unutar 24 sata od lansiranja, Altman je najavio nekoliko promjena: GPT-4o će se na kraju vratiti kao opcija za Plus korisnike, ograničenja korištenja za GPT-5 će se udvostručiti, a tvrtka će poboljšati transparentnost o tome koja varijanta modela obrađuje svaki upit.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi