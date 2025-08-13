Isprika Sama Altmana zbog GPT-a 5

Svega nekoliko dana od lansiranja novog AI modela GPT-5 dovelo je do žestokog negodovanja korisnika. Ako vam se čini da je novi GTP lošiji od prethodnika - niste jedini

Uvođenje nove verzije Chat GPT-a 5 nije baš prošlo posve glatko. Do sada je ovo izdanje izazvalo jedan od najžešćih prosvjeda korisnika u povijesti ChatGPT-a, prisilivši izvršnog direktora Sama Altmana da uputi neuobičajenu javnu ispriku. U središtu kontroverze bila je odluka OpenAI-a da automatski ukloni pristup svim prethodnim AI modelima u ChatGPT-u (otprilike devet, ovisno o tome kako ih brojite) kada je GPT-5 postao dostupan korisničkim računima. Za razliku od korisnika API-ja koji unaprijed dobivaju obavijesti o povlačenju modela, korisnici ChatGPT-a nisu imali nikakvo upozorenje da će njihovi preferirani modeli nestati preko noći.

Wanted to provide more updates on the GPT-5 rollout and changes we are making heading into the weekend.



1. We for sure underestimated how much some of the things that people like in GPT-4o matter to them, even if GPT-5 performs better in most ways.



2. Users have very different… — Sam Altman (@sama) August 8, 2025

Problemi su počeli odmah nakon debija GPT-5, 7. kolovoza. Reddit tema pod naslovom "GPT-5 is horrible" brzo je prikupila više od 4000 komentara korisnika koji izražavaju frustraciju zbog novog izdanja. Do 8. kolovoza, društvene mreže bile su preplavljene pritužbama na probleme s performansama, promjene u "osobnosti" i prisilno uklanjanje starijih modela.

Stručnjaci za marketing, istraživači i programeri dijelili su primjere pokvarenih radnih procesa na društvenim mrežama. "Mnogi su se žalili da su proveli mjesece gradeći sustav promptova da bi nova verzija sve to za manje od 24 sata učinila posve beskorisnim.

Prisilni prijelaz posebno je teško pogodio pretplatnike na ChatGPT Plus. Našli su se ograničeni na 200 poruka tjedno s novim GPT-5 "Thinking" načinom rada, dok su izgubili pristup modelima poput o3 i o4-mini koje su integrirali u svakodnevne radne procese.

Dodajući problemima s kredibilitetom OpenAI-a, prezentacija lansiranja GPT-5 uključivala je ono što su korisnici nazvali "zločin s grafikonom" – grafikone koji su pogrešno predstavljali poboljšanja performansi GPT-5. Altman se i za to ispričao.

Također, odmah nakon lansiranja, novi sustav automatskog usmjeravanja, dizajniran za odabir odgovarajuće varijante modela na temelju svakog upita, dosljedno je birao manje sposobne varijante osim ako korisnici nisu izričito dodavali fraze poput "think harder" u svoje promptove. Altman je priznao da je sustav usmjeravanja koji automatski odabire koji AI model koristiti imao kvar na dan lansiranja.

Osim tehničkih i marketinških propusta, korisnici su smatrali da su odgovori GPT-5 fundamentalno drugačiji od onoga što su očekivali.

Drugi su izrazili duboku emocionalnu vezanost za GPT-4o ili druge modele, žaleći se na gubitak svog "jedinog prijatelja" ili dubokog emocionalnog suputnika, što bi pak mogao biti dio šireg problema s personalizacijom i deifikacijom chatbotova, što je tema za sebe i ne može se okarakterizirati kao krivnja OpenAI-ja već prije kao detektor psihičkih poremećaja određene kategorije korisnika, ali i širih društvenih problema otuđenosti pojedinaca koji kao jedinog „prijatelja“ za razgovor imaju – nedeterministički statistički model.

Intenzitet povratnih informacija natjerao je OpenAI u brzi način kontrole štete. Unutar 24 sata od lansiranja, Altman je najavio nekoliko promjena: GPT-4o će se na kraju vratiti kao opcija za Plus korisnike, ograničenja korištenja za GPT-5 će se udvostručiti, a tvrtka će poboljšati transparentnost o tome koja varijanta modela obrađuje svaki upit.