"Novitet" iz Hrvatske pošte: poštarima ćemo moći plaćati karticama

Iz Hrvatske pošte otkrili su ovoga tjedna da će se njihovim poštarima, u slučaju kad se pošiljka primjerice plaća pouzećem, na kućnom pragu moći uskoro platiti i karticama, a ne samo gotovinom kao do sada

Hrvatska pošta, vječiti predmet manje ili više opravdanih kritika naših građana zbog načina na koji obavljaju svoje usluge, najavila je ovoga tjedna jednu novost u svojem poslovanju. Ona bi se mogla svidjeti onima koji često naručuju pakete putem Interneta, a odlučuju se za plaćanje pouzećem. Naime, kako je za RTL potvrdio Ilija Radić, direktor Korporativnih komunikacija, priprema se uvođenje – kartičnog plaćanja poštarima koji vam isporuče pošiljku.

Revolucija: plaćanje pouzeća karticom

"Upravo sada smo u fazi testiranja i certificiranja sustava koji će omogućiti da se kartično plaća i poštarima prilikom dostave pouzećem. To će biti sigurnosno još bolje zbog toga što onda u slučajevima ako imate mogućnost plaćanja pouzećem, nećete nigdje trebati ostavljati vaše podatke, niti ime i prezime, niti sam broj kartice, nego će se to raditi na način da možete, kao u bilo kojoj drugoj trgovini karticom platiti poštaru", najavio je Radić vijest vezanu uz digitalizaciju i modernizaciju poslovanja hrvatske nacionalne poštanske kompanije.

Najava je bila dio šire priče o najnovijoj prevarantskoj kampanji, u kojoj hrvatskim građanima dolaze lažne SMS poruke o preusmjeravanju paketa ili neuspješnoj dostavi. U takvim slučajevima poruke sadrže linkove na razne stranice za plaćanje, gdje se – kriminalcima, ne Pošti – može uplatiti određeni iznos. Iz Hrvatske pošte kažu da takve podatke od korisnika nikada ne traže te upozoravaju da svaki takav SMS treba ignorirati i ne otvarati poveznice, prenosi RTL.