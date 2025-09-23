Nvidia i OpenAI najavili "povijesno partnerstvo" vrijedno 100 milijardi dolara

Tehnološki divovi udružuju se u najvećem AI projektu u povijesti. Nvidia će financirati izgradnju podatkovnih centara za OpenAI s milijunima svojih grafičkih procesora i ulaganjem do 100 milijardi dolara

Sandro Vrbanus utorak, 23. rujna 2025. u 16:07

OpenAI i Nvidia objavili su sklapanje strateškog partnerstva s ciljem izgradnje dosad najveće svjetske računalne infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Inicijativa predviđa opremanje višegigavatnih podatkovnih centara s milijunima Nvidijinih GPU-a, što će omogućiti daljnji razvoj i skaliranje OpenAI-jeve tehnologije. Ovu su suradnju predstavili izvršni direktori tvrtki, Sam Altman i Jensen Huang te predsjednik OpenAI-ja Greg Brockman.

Infrastruktura za budućnost AI

Cilj ovog monumentalnog projekta je izgradnja takozvanih "AI tvornica" s milijunima grafičkih procesora, koje će zadovoljiti rastuće potrebe za treniranjem i primjenom sljedeće generacije AI modela. "Izgradnja ove infrastrukture ključna je za sve što želimo postići. Ovo je gorivo koje nam je potrebno za poticanje poboljšanja, boljih modela, prihoda i svega ostalog", pojasnio je Altman.

"Ovo je najveći infrastrukturni projekt za umjetnu inteligenciju u povijesti", izjavio je osnivač i izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang. Prema uvjetima sporazuma, OpenAI će implementirati najmanje 10 gigavata njihovih sustava, uključujući i nadolazeću platformu Nvidia Vera Rubin. Kao dio dogovora, Nvidia namjerava progresivno investirati do 100 milijardi dolara u OpenAI, kako se koji gigavat kapaciteta bude stavljao u pogon. "Ne postoji partner osim Nvidije koji ovo može izvesti na ovakvoj razini i ovom brzinom", dodao je Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja.

Novi sustavi omogućit će podršku za napredne funkcije poput agentske umjetne inteligencije, AI rezoniranja i obrade multimodalnih podataka. Altman je naglasio da će potražnja za naprednim AI sposobnostima nastaviti rasti. Objasnio je kako bi bez dovoljnih računalnih resursa društvo bilo prisiljeno birati između ključnih primjena, poput istraživanja lijeka za rak ili pružanja besplatnog obrazovanja. "Nitko ne želi donositi takav izbor. Odgovor je jednostavno puno veći kapacitet", zaključio je.

Predsjednik OpenAI-ja, Greg Brockman, istaknuo je razmjere napretka: "Ovo je milijardu puta veća računalna snaga od onog početnog servera. Sada smo u stanju stvarati nova otkrića i nove modele". Očekuje se da će prvi gigavat sustava temeljenih na Nvidia Vera Rubin GPU-ovima generirati svoje prve tokene u drugoj polovici 2026. godine.

Na kraju, Huang je naglasio kako je ovaj projekt, unatoč svojoj veličini, tek početak globalne izgradnje AI infrastrukture. "Doslovno ćemo povezati inteligenciju sa svakom aplikacijom, svakim slučajem upotrebe i svakim uređajem – a tek smo na početku", rekao je Huang. "Ovo je prvih 10 gigavata, u to vas uvjeravam."



