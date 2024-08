OpenAI bi mogao vrijediti 100 milijardi dolara nakon ulaganja Applea i Nvidije

Pokretač revolucije u području generativne umjetne inteligencije, neprofitna organizacija koja je postala punokrvnom kompanijom, OpenAI, otvara novu rundu financiranja. Ranije ove godine u sličnom su procesu bili osigurali snažan priljev kapitala prodavši dio dionica fondu Thrive Capital, čime je tržišna vrijednost kompanije došla do 80 milijardi dolara. Taj iznos mogao bi biti povećan za još četvrtinu, pa bi OpenAI uskoro mogao vrijediti čak 100 milijardi dolara.

100x jednorog

Novi paket dionica bit će prodan velikim ulagačima po višim cijenama, no detalji trenutačno nisu poznati. New York Times navodi da će u novoj rundi financiranja ponovno sudjelovati Thrive Capital s moguće čak milijardom dolara ulaganja. Njima bi se lako mogao pridružiti i Microsoft, dosad jedan od najvećih ulagača i partnera OpenAI-ja, no špekulira se i s dva pomalo neočekivana ulagača – Appleom i Nvidijom.

Ostvari li se to nagađanje, u OpenAI će istodobno uložiti tri najvrjednije tehnološke kompanije na svijetu i dati im status "stostrukog jednoroga". Kao i u prošloj rundi financiranja, očekuje se da OpenAI neće izdavati nove dionice za ulagače, već da će im prodati dio postojećih – što znači da će ponovno postojeći dioničari, ali i zaposlenici kompanije, koji su dionice dobili u sklopu svojih bonusa i slično.

Sve navedene tvrtke imaju povijest suradnje s OpenAI-jem. Nvidija tu vidi svoj interes primarno zbog prodaje specijaliziranih čipova, dok je Apple ove godine najavio svoj Apple Intelligence, koji će se dijelom oslanjati na vlastite AI modele, a dijelom na OpenAI-jev ChatGPT.