OpenAI u potrazi za novim prihodima zaposlio bivšeg voditelja oglašavanja Googlea - što li to znači?

OpenAI razmatra uvođenje oglašavanja, pa je ova vijest iznenadila mnoge korisnike koji su vjerovali da će pretplata od 20 dolara ili više na ChatGPT Pro i DALL-E spriječiti oglašavanje. Očito to nije dovoljno i otvara pitanja o održivosti poslovnih modela umjetne inteligencije...

Financijska direktorica tvrtke OpenAI, Sarah Friar, otkrila je u intervjuu za Financial Times da (još uvijek) startup, vrijedan 150 milijardi dolara, razmatra model oglašavanja, iako je naglasila oprezan pristup implementaciji. Međutim, nakon intervjua, Friar je izdala pojašnjenje: "Naše trenutno poslovanje doživljava brzi rast i vidimo značajne mogućnosti unutar postojećeg poslovnog modela. Iako smo otvoreni za istraživanje drugih izvora prihoda u budućnosti, trenutno nemamo aktivne planove za uvođenje oglašavanja." Klasičan primjer poslovne diplomacije.

Ipak, ono nedvojbeno: OpenAI je postigao brzi rast, s prihodima koji dostižu približno 4 milijarde dolara godišnje i ChatGPT-om koji privlači više od 250 milijuna tjednih aktivnih korisnika, ali tvrtka ima ogromne dnevne troškove. Predviđa se da će OpenAI u bliskoj budućnosti potrošiti više od 5 milijardi dolara, što premašuje trenutne prihode. Tu matematika pobija poslovnu diplomaciju.

Formira se marketinški tim

Unatoč odmjerenom javnom stavu financijske direktorice, OpenAI tiho gradi svoje oglašivačke kapacitete. Tvrtka preuzima stručnjake za oglašavanje od glavnih tehnoloških konkurenata poput Mete i Googlea, uključujući zapošljavanje Shivakumara Venkataramana, bivšeg voditelja Googleovog tima za oglašavanje u pretraživanju, na mjesto potpredsjednika. Voditeljski tim tvrtke već posjeduje iskustvo u oglašavanju, s glavnim direktorom proizvoda Kevinom Weilom koji ima iskustva u razvoju proizvoda podržanih oglasima na Instagramu i X-u te Friarinim iskustvom na vodećim pozicijama u Nextdooru, Squareu i Salesforceu. Sigurno je da nisu tek njih dvoje zaposlenih jedini koji sjede u novom krilu zgrade, s još neimenovanim natpisima na ulaznim vratima već su privukli desetke onih koji će biti izvršitelji njihovih ideja.

I drugi razmišljaju isto

Trenutno OpenAI ostvaruje prihode prvenstveno kroz pretplatu te svoje API usluge, koje omogućuju tvrtkama i programerima integraciju njegove tehnologije, zajedno s pojedinačnim i poslovnim ChatGPT licencama. Međutim, stručnjaci iz industrije napominju da "API nije posao s visokom maržom."

I druge AI platforme razmišljaju o oglašavanju, iako zarađuju pretplatom. Perplexity je već počeo testirati oglašavanje u svojoj tražilici pokrenutoj umjetnom inteligencijom.

Još jedno pretrpano iskustvo pretraživanja?

Na kraju, dolazi bojazan za korisnike: hoće li potencijalno uvođenje oglašavanja od strane OpenAI-ja pretvoriti njegove usluge u još jedno pretrpano iskustvo pretraživanja, slično onome što mnogi korisnici smatraju frustrirajućim kod Googlea?

Googleovo iskustvo pretraživanja često se kritizira zbog nekoliko ključnih problema. Prvi rezultati pretraživanja često su prepuni sponzoriranih oglasa, što otežava pronalaženje organskih, relevantnih rezultata. Korisnici moraju "probijati" put kroz plaćene oglase prije nego što dođu do traženih informacija. Uz to, optimizacija za tražilice dovela je do toga da mnoge web stranice stvaraju sadržaj koji je više usmjeren prema algoritmima nego prema stvarnim potrebama korisnika.

Trenutno bez "šuma" oglasa i irelevantnog sadržaja

ChatGPT trenutno nudi drugačije iskustvo - izravne, fokusirane odgovore bez "šuma" oglasa i irelevantnog sadržaja. Korisnici dobivaju konkretne informacije kroz prirodnu konverzaciju. Međutim, uvođenje oglašavanja moglo bi narušiti ovu čistoću interakcije na nekoliko načina.

Prvo, oglasi bi mogli biti integrirani u same odgovore, slično kao što Google označava neke rezultate kao "sponzorirane". To bi moglo dovesti do pristranih ili komercijalno motiviranih odgovora.

Drugo, OpenAI bi mogao početi optimizirati svoje modele da favoriziraju određene brendove ili proizvode, što bi kompromitiralo neutralnost sustava.

Treće, korisničko sučelje moglo bi postati pretrpano oglasima, što bi otežalo fokusiranje na stvarni dijalog s AI sustavom.

Ključno pitanje nije samo hoće li OpenAI uvesti oglašavanje, to je neminovno, već kako će ga implementirati. Uspjeh će ovisiti o njihovoj sposobnosti da pronađu ravnotežu između komercijalnih interesa i očuvanja kvalitetnog korisničkog iskustva koje je učinilo ChatGPT tako popularnim.