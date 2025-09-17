Potražnja za iPhoneom 17 u prvom tjednu nadmašila prošlogodišnji model

Od novih iPhonea, kupci najviše traže iPhone 17 Pro Max, koji je ujedno i najskuplji s početnom cijenom od 1.450 eura na europskom tržištu

Nakon slabijeg starta iPhonea 16 prošle godine, Apple je s novom generacijom postigao značajan preokret. Kako navodi dugogodišnji Appleov analitičar Ming-Chi Kuo, potražnja za iPhoneom 17 u prvom tjednu prednarudžbi nadmašila je prošlogodišnje rezultate, a rokovi isporuke već su produženi za nekoliko tjedana.

Naime, Apple je u trećem kvartalu 2025. povećao proizvodne ciljeve za iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max za 25 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali unatoč većem obujmu proizvodnje, procijenjeni rokovi dostave ostali su duži, što upućuje na snažnu potražnju. Najtraženiji model i dalje je iPhone 17 Pro Max, za koji je proizvodnja povećana čak 60 posto u odnosu na prošlogodišnji 16 Pro Max.

Što se tiče najtanjeg iPhone Aira, Apple ga je proizveo tri puta više u odnosu na prošlogodišnji iPhone 16 Plus kojeg mijenja, a za sada nema kašnjenja u isporukama. Kuo napominje da će prodaju Aira trebati pratiti kroz dulje razdoblje prije nego što se donese pravedna procjena o njegovoj popularnosti.