Obični iPhone 17 dobiva 120-hercni zaslon i 256 GB memorije u početnoj konfiguraciji

Ulaz u svijet iPhonea postaje sve primamljiviji uz osnovni model koji za početnu cijenu od 950 eura nudi najsvjetliji zaslon do sada sa 120-hercnim osvježavanjem, 256 GB početne memorije, nadograđenu kameru i A19 SoC

SPECIFIKACIJE Ekran 6,3″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Always-On, Ceramic Shield 2, svjetlina do 3.000 nita (peak), rezolucija 1.206 × 2.622 (~460 ppi) Čip Apple A19 RAM / Memorija 8 GB RAM / 256, 512 GB Stražnje kamere 48 MP Fusion (glavna, f/1.6, d.p. PDAF, OIS)

48 MP Fusion (ultraširoka, f/2.2, 120°, PDAF) Prednja kamera 18 MP, f/1,9 Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi / Bluetooth 6.0 / NFC Baterija 3.692 mAh (neizmjenjiva) / 20 W žično, bežično (Qi2) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 149,6 × 71,5 × 8 mm / 177 g Operacijski sustav iOS 26 Datum predstavljanja 9. rujna 2025.

Iako je na Appleovom nedavno održanom predstavljanju najviše pažnje privukao tanki iPhone Air, na forumima i društvenim mrežama puno se govorilo o običnom iPhoneu 17. Štoviše, velik broj komentatora smatra da upravo osnovni iPhone ove godine predstavlja najbolji omjer uloženog i dobivenog, a sve zahvaljujući velikim nadogradnjama koje donosi.

Naime, iPhone 17 dolazi s većim i svjetlijim 6,3-inčnim Super Retina XDR zaslonu koji konačno dobiva ProMotion tehnologiju, odnosno adaptivnu frekvenciju osvježavanja do 120 Hz. Zahvaljujući tome, korisnici će također imati opciju korištenja Always-Ona, a od ogrebotina i puknuća štiti će napredni Ceramic Shield 2 s novim antirefleksivnim premazom. Vršna svjetlina inače doseže impresivnih 3.000 nita.

Mobitel pogoni Pogoni ga A19 SoC, izrađen na 3-nanometarskom procesu. Apple je naveo u prezentaciji da je šesterojezgreni CPU ovog SoC-a za 1,5 puta brži od A15 Bionica u iPhoneu 13, dok je peterojezgreni GPU više nego dvostruko brži. Tu su usporedbu napravili upravo zbog vlasnika iPhonea 13 kako bi ih potaknuo na prelazak na novi model.

iPhone 17 ima i poboljšani Neural Engine s Apple Intelligenceom, a tu su i novi display engine i ISP. Treba istaknuti i Appleov novi N1 čip s podrškom za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread, koji poboljšava rad i pouzdanost značajki kao što su Personal Hotspot i AirDrop.

Od kamera, iPhone 17 zadržava dvostruki sustav kamera, ali s važnim nadogradnjama. Glavni senzor sada ima 48 MP, a zbog oznake Fusion, može davati i 12-megapikselne fotografije s 2x optičkim zumom. Druga kamera je 48-megapikselna Fusion ultraširoka koja može slikati i makro fotke, dok je prednja 18-megapikselna kamera s Central Stage funkcijom koja drži subjekt u sredini kadra i povećava kadar automatski ovisno o broju ljudi koji se fotografiraju.

Apple nije službeno otkrio kapacitet baterije ovog mobitela, međutim, trebao bi biti 3.692 mAh s podrškom za 25-vatno žično i bežično punjenje. Iz Applea kažu da mobitel nudi „all day battery life“, što znači da će ga se trebati puniti jednom dnevno ako ste zahtjevniji korisnik. Do 50 posto baterije stiže nakon 30 minuta punjenja.

Velika novost je da iPhone 17 u osnovnoj konfiguraciji dolazi s 256 GB pohrane. Bit će dostupan za kupnju u boji lavande, plavoj, bijeloj, crnoj i zelenoj. Cijena u Europi bit će mu 950 eura.