Za koga je zapravo iPhone 17e?

Appleov najpovoljniji model aktualne generacije donosi moderan čip i solidne kamere, ali uz nekoliko jasnih kompromisa

Matej Markovinović srijeda, 4. ožujka 2026. u 06:00
iPhone 17e 📷 Foto: Apple
iPhone 17e Foto: Apple

Apple je ovoga ponedjeljka predstavio iPhone 17e, novi „budžetni“ mobitel u svojoj seriji iPhonea 17 kojeg će kupci u početnoj inačici od 256 GB moći kupiti po cijeni od 700 eura.

Za one koji možda nisu popratili, iPhone 17e pogoni A19 SoC, isti onaj koji se nalazi u standardnom iPhoneu 17, ali s jednom jezgrom GPU-a manje. Mobitel ima 48-megapikselnu Fusion kameru koja omogućuje i 2x telefoto snimanje, a u odnosu na prethodnika, novost je i podrška za MagSafe te Qi2 bežično punjenje.

No, unatoč poboljšanjima, neki su se kompromisi morali napraviti. iPhone 17e koristi 6,1-inčni zaslon s frekvencijom osvježavanja od 60 Hz, bez always-on zaslona i bez Dynamic Islanda. Vršna svjetlina doseže 1.200 nita, što je osjetno manje u odnosu na skuplje modele iz Appleove ponude.

Razlike su vidljive i kod kamera. Iako iPhone 17e dijeli 48-megapikselni glavni senzor s modelima iPhone 17 i Air, nema zasebnu ultraširoku kameru ni makro mogućnosti. Prednja kamera rezolucije je 12 MP, dok iPhone 17 i Air nude 18 MP. Pro modeli dodatno proširuju sustav kamera telefoto senzorima i naprednijim opcijama snimanja, a zanimljivo je i da je iPhone 17e jedini Appleov model u seriji bez posebne Camera Control tipke.

Što se tiče punjenja, iPhone 17e podržava bežično punjenje do 15 W, dok ostali modeli nude do 25 W. Prema Appleu, baterija se može napuniti do 50 posto za 30 minuta, dok skuplji modeli isto postižu za oko 20 minuta. Autonomija iznosi do 26 sati reprodukcije videa, dok Pro Max u određenim scenarijima doseže i do 39 sati.

Imajući sve to na umu, postavlja se realno pitanje – za koga je zapravo iPhone 17e? Budući da se kod nas na Njuškalu i Facebook Marketplaceu može pronaći novi, neraspakirani iPhone 17 po cijeni od 750 do 800-tinjak eura, kupnja osjetno lošijeg iPhonea 17e ne čini se baš kao pametna opcija.

Ipak, računica se mijenja ako gledamo službene kanale prodaje i kupnju na rate preko teleoperatera ili u trgovinama. U takvom scenariju razlika u cijeni može biti osjetno veća, a iPhone 17e tada postaje privlačan onima koji žele novi uređaj iz aktualne generacije, ali bez ulaska u četveroznamenkasti cjenovni razred.

Također, nemojmo zaboraviti da dio korisnika jednostavno ne mari za 120-hercni zaslon, Dynamic Island i dodatne kamere, već samo želi novi iPhone bez plaćanja značajki koje ionako ne bi koristili.

 

