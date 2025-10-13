Proizvođač spywarea Pegasus prelazi iz izraelskog u američko vlasništvo

Kontroverzni izraelski startup NSO Group, jedna od najpoznatijih, ali i najozloglašenijih kompanija iz domene kibernetičke sigurnosti, dobit će nove vlasnike iz SAD-a

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 13. listopada 2025. u 06:30

NSO Group, izraelska softverska kompanija koja se oglašava kao "proizvođač tehnologija za sprječavanje i istraživanje terorizma i kriminala", više nije u izraelskom vlasništvu. Ova tvrtka široj je javnosti poznatija kao autor sofisticiranog špijunskog softvera Pegasus, koji se može neprimjetno naseliti na mobilne uređaje žrtava i prisluškivati im komunikaciju, koriste vlade, špijunske agencije i istražitelji diljem svijeta, dok Apple i ostali proizvođači aktivno rade na metodama kojima bi mu onemogućili neprimjetan (zero-click) pristup podacima na uređajima.

Neslužbena akvizicija

Ovoga tjedna doznalo se da je NSO Group nedavno, daleko od očiju javnosti, bio metom preuzimanja. Novi vlasnik, kako su putem glasnogovornika potvrdili za TechCrunch, je američka skupina investitora koja je u kompaniju uložila desetke milijuna dolara i time osigurala kontrolni vlasnički paket. Iako to službeno nije potvrđeno, izraelski mediji nedavno su objavili da grupu ulagača predvodi holivudski producent Robert Simonds.

"Ova akvizicija ne znači da se tvrtka seli iz Izraela ili izlazi izvan okvira izraelske regulatorne kontrole. Sjedište tvrtke i ključne operacije ostaju u Izraelu, a kompanija je i dalje u potpunosti pod nadzorom i regulacijom relevantnih izraelskih vlasti, uključujući Ministarstvo obrane", poručili su putem glasnogovornika. Akvizicija bi također zahtijevala odobrenja američkih i izraelskih vlasti, pa će više detalja vrlo vjerojatno biti poznato javnosti jednom kad ona bude formalizirana.

Turbulentna povijest

Vlasnička struktura NSO Groupa često se mijenjala. Nakon što su je 2010. godine osnovali izraelski poduzetnici, tvrtku je 2014. godine preuzela američka investicija tvrtka Francisco Partners. Osnivači su ponovno preuzeli kontrolu 2019. godine uz pomoć europske tvrtke Novalpina. Godine 2021. upravljanje preuzima kalifornijska Berkeley Research Group (BRG), da bi u ožujku 2023. jedan od suosnivača, Omri Lavie, ponovno postao većinski vlasnik nakon niza pravnih problema. Sada, pak, vlasništvo još jednom seli u SAD, zemlju koja je svojedobno stavila NSO na svoju "crnu listu", što je tvrtki zabranilo poslovanje s američkim kompanijama i značajno otežalo poslovanje.

Posljednjih godina tvrtka se suočavala s ozbiljnim financijskim poteškoćama, nagomilanim dugovima od oko 500 milijuna dolara i rizikom od bankrota. Zbog toga je bio pokrenut proces restrukturiranja koji je uključivao i otpuštanje oko 100 od 750 zaposlenika. Američko preuzimanje dolazi u trenutku kada se NSO pokušava prilagoditi tržišnim uvjetima te američkim i izraelskim regulatornim ograničenjima. Fokus tvrtke usmjeren je sada na pronalaženje klijenata među članicama NATO-a, što bi im, zajedno sa svježim kapitalom i novim vlasnicima, osiguralo opstanak.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi