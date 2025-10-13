Proizvođač spywarea Pegasus prelazi iz izraelskog u američko vlasništvo

Kontroverzni izraelski startup NSO Group, jedna od najpoznatijih, ali i najozloglašenijih kompanija iz domene kibernetičke sigurnosti, dobit će nove vlasnike iz SAD-a

NSO Group, izraelska softverska kompanija koja se oglašava kao "proizvođač tehnologija za sprječavanje i istraživanje terorizma i kriminala", više nije u izraelskom vlasništvu. Ova tvrtka široj je javnosti poznatija kao autor sofisticiranog špijunskog softvera Pegasus, koji se može neprimjetno naseliti na mobilne uređaje žrtava i prisluškivati im komunikaciju, koriste vlade, špijunske agencije i istražitelji diljem svijeta, dok Apple i ostali proizvođači aktivno rade na metodama kojima bi mu onemogućili neprimjetan (zero-click) pristup podacima na uređajima.

Neslužbena akvizicija

Ovoga tjedna doznalo se da je NSO Group nedavno, daleko od očiju javnosti, bio metom preuzimanja. Novi vlasnik, kako su putem glasnogovornika potvrdili za TechCrunch, je američka skupina investitora koja je u kompaniju uložila desetke milijuna dolara i time osigurala kontrolni vlasnički paket. Iako to službeno nije potvrđeno, izraelski mediji nedavno su objavili da grupu ulagača predvodi holivudski producent Robert Simonds.

"Ova akvizicija ne znači da se tvrtka seli iz Izraela ili izlazi izvan okvira izraelske regulatorne kontrole. Sjedište tvrtke i ključne operacije ostaju u Izraelu, a kompanija je i dalje u potpunosti pod nadzorom i regulacijom relevantnih izraelskih vlasti, uključujući Ministarstvo obrane", poručili su putem glasnogovornika. Akvizicija bi također zahtijevala odobrenja američkih i izraelskih vlasti, pa će više detalja vrlo vjerojatno biti poznato javnosti jednom kad ona bude formalizirana.

Turbulentna povijest

Vlasnička struktura NSO Groupa često se mijenjala. Nakon što su je 2010. godine osnovali izraelski poduzetnici, tvrtku je 2014. godine preuzela američka investicija tvrtka Francisco Partners. Osnivači su ponovno preuzeli kontrolu 2019. godine uz pomoć europske tvrtke Novalpina. Godine 2021. upravljanje preuzima kalifornijska Berkeley Research Group (BRG), da bi u ožujku 2023. jedan od suosnivača, Omri Lavie, ponovno postao većinski vlasnik nakon niza pravnih problema. Sada, pak, vlasništvo još jednom seli u SAD, zemlju koja je svojedobno stavila NSO na svoju "crnu listu", što je tvrtki zabranilo poslovanje s američkim kompanijama i značajno otežalo poslovanje.

Posljednjih godina tvrtka se suočavala s ozbiljnim financijskim poteškoćama, nagomilanim dugovima od oko 500 milijuna dolara i rizikom od bankrota. Zbog toga je bio pokrenut proces restrukturiranja koji je uključivao i otpuštanje oko 100 od 750 zaposlenika. Američko preuzimanje dolazi u trenutku kada se NSO pokušava prilagoditi tržišnim uvjetima te američkim i izraelskim regulatornim ograničenjima. Fokus tvrtke usmjeren je sada na pronalaženje klijenata među članicama NATO-a, što bi im, zajedno sa svježim kapitalom i novim vlasnicima, osiguralo opstanak.