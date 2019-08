Trgovinski rat zasjenio rekordan kvartal za Lenovo

Trgovinski rat SAD-a i Kine do sada nije nikome donio ništa dobroga, a čini se kako bi mogao utjecati i na cijene najvećeg svjetskog proizvođača računala, Lenova. Iz ove kineske kompanije izvijestili su o svojim financijskim rezultatima za drugi kvartal ove godine, a pokazatelji su im još jednom rekordni.

U tri mjeseca, od travnja do lipnja, Lenovo je zabilježio rast ukupnog svjetskog tržišta računala od 1,5%, a na takvom su tržištu oni ostvarili udio od 25,1%. Istodobno su ubilježili i porast prihoda od 5%, najviše iz sektora osobnih računala, da bi u konačnici u promatranom razdoblju imali i još jednom rekordnu neto dobit od 162 milijuna američkih dolara.

Zabrinuti zbog carina

No, da ne bi sve bilo sjajno pobrinuo se američki predsjednik Donald Trump koji nastavlja potencirati spomenuti trgovinski rat i najavljuje uvođenje novih carina na kineske proizvode. Zbog tih bi carina, upozoravaju iz Lenova, oni mogli biti prisiljeni podizati cijene svojih proizvoda u budućnosti. Nove carine od 10% trebale koje će se odnositi na desktop računala trebale bi na snagu stupiti u rujnu, a one na tablete i mobitele u prosincu.

Lenovo warns of price hikes to absorb U.S. tariffs, shares slide https://t.co/CGoEtWAimt pic.twitter.com/2r1nPqQZgJ — Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

Iz Lenova stoga kažu da bi, barem u SAD-u, moglo doći do poskupljenja njihovih proizvoda. Izbjeći carine bi se moglo premještanjem dijela proizvodnje iz Kine u SAD, no i to bi neminovno dovelo do rasta cijena računala.

Unatoč sjajnim financijskim rezultatima, zbog najave mogućeg rasta cijena uslijed carina, dionice Lenova na burzi su izgubile preko 6% na vrijednosti nakon objave ovog izjvešća.