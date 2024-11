Uber širi poslovanje na AI usluge, ali plaće zaposlenika globalno su im u raskoraku

Uber Technologies Inc. ulazi na tržište razvoja umjetne inteligencije pokretanjem nove divizije Scaled Solutions koja pruža usluge treniranja AI sustava i označavanja podataka. Još kad bi svakog zaposlenog pošteno platili...

Scaled Solutions proizlazi iz Uberovog internog tima koji je godinama obavljao zadatke označavanja podataka za potrebe prijevoza, dostave hrane i tereta. Tim sa sjedištem u SAD-u i Indiji kombinira rad ljudi i automatizirane procese za provjeru karata, prevođenje proizvoda, digitalizaciju jelovnika i testiranje novih značajki na mobilnim uređajima.

Evaluiraju lokacijske podatke

Nova divizija već surađuje s vanjskim tvrtkama kojima su potrebni kvalitetni skupovi podataka za razvoj AI sustava. Usluge uključuju označavanje slika, teksta i videa, klasifikaciju objekata za autonomnu vožnju, evaluaciju lokacijskih podataka za igre proširene stvarnosti te prilagodbu proizvoda lokalnim tržištima.

Među klijentima se ističu Aurora Innovation Inc., tvrtka koja razvija softver za autonomne kamione, te Niantic Inc., razvijatelj igre Pokémon Go. Erin Schaefer iz Niantica potvrdila je da Uberovi ugovorni djelatnici evaluiraju lokacijske podatke za njihov projekt 3D mape svijeta.

Zapošljava i u Poljskoj

Uber zapošljava u Indiji, SAD-u, Kanadi, Poljskoj i Nikaragvi. Zarada se temelji na izvršenim zadacima, a isplate su mjesečne. Softverski inženjer iz Indije izvijestio je da za evaluaciju tri AI generirana koda prima 200 rupija po setu (oko 2,2 eura).

Ulaskom na ovo tržište Uber cilja na rastući sektor jer konkurentska tvrtka Scale AI Inc. već je vrijedna 14 milijardi dolara. Međutim, industrija označavanja podataka suočava se s kritikama zbog niskih plaća u zemljama u razvoju. Primjerice, dok Remotasks tvrdi da američkim radnicima nudi do 18 dolara po satu, radnik u Nairobiju zarađuje oko 10 dolara za označavanje osmosatnog video materijala.