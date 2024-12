Za umjetnu inteligenciju ne nedostaje novca: Muskov xAI prikupio još 6 milijardi dolara

Investicijski fondovi i dalje su zainteresirani za nova ulaganja u umjetnu inteligenciju i sve povezano s njom, pa je na tom valu odrađena i nova runda financiranja specijalizirane kompanije xAI u vlasništvu Elona Muska. Kompanija je to stara tek nešto više od godinu i pol, izradila je model umjetne inteligencije Grok, dostupan na platformi X, a u prvoj je godini poslovanja bila zabilježila "samo" milijardu dolara vanjskih investicija.

U svibnju ove godine započelo je potom ispitivanje interesa među ulagačima, a pokazalo se da ga itekako ima – pa je tada odrađena B runda financiranja, u kojoj su fondovi Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company te saudijski Kingdom Holding uložili 6 milijardi dolara u ovu kompaniju.

xAI uzeo 6+6

No, niti to nije bilo dovoljno za ambicije Muskove AI ekipe, pa je prije Božića i službeno zaključena nova, C runda financiranja. Predvodili su je ponovno poznati veliki investicijski fondovi BlackRock, Fidelity i Sequoia Capital, koji su uz još niz manjih ulagača u xAI uložili dodatnih 6 milijardi američkih dolara. Ovog su se puta kao ulagači i partneri pridružili i Nvidia i AMD, s kojima xAI surađuje na ambicioznom širenju superračunalne infrastrukture potrebne za rad AI modela.

Iako je kompanija još uvijek privatna, odnosno nema dionice u javnoj ponudi, pa nije moguće točno izračunati njezinu valuaciju, smatra se da xAI sada vrijedi između 35 i 40 milijardi dolara. U svibnju, nakon B runde, vrijednost joj je bila procijenjena na 24 milijarde.

Sredstva iz ovog kruga financiranja koristit će se za daljnje ubrzanje rasta napredne infrastrukture, isporuku revolucionarnih proizvoda koje će koristiti milijarde ljudi i ubrzavanje istraživanja i razvoja budućih tehnologija, omogućujući ostvarenje misije tvrtke da pomogne u razumijevanju prirode svemira – poruka je koja stoji na službenom blogu.