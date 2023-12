Block Up - predavanja i radionice o blockchainu za studente

Block Up novonastali je edukacijski projekt studentske udruge BEST Zagreb kojemu je cilj studentima približiti blockchain tehnologiju kroz višednevna predavanja i radionice

Studentska udruga BEST Zagreb pokrenula je edukacijski projekt Block Up kojim nastoji studentima približiti blokchain tehnologiju. U razdoblju od 13. do 15. prosinca održat će se niz predavanja i radionica koje će završiti panel raspravom. Predavanja su osmišljena u trajanju od 30 do 90 minuta dok su radionice (u trajanju do 120 minuta) interaktivna pratnja predavanjima na kojima će studenti moći i primijeniti naučene koncepte.

Završni panel omogućit će sudionicima Block Up-a 2023 postavljanje pitanja o mogućnostima daljnjeg razvoja i rada na ovom području i drugim povezanih tema, a moći će se iz prve ruke čuti i iskustva Web 3.0 inženjera. U okviru projekta studenti će imati priliku dublje istražiti razlike između Web 2.0 i Web 3.0 tehnologija, posvetiti se pametnim ugovorima i istražiti svijet NFT-ova kako bi bolje razumjeli decentralizirane mreže i njihovu ulogu u kreativnoj industriji.

Sudjelovanje na Block Up-u 2023 je besplatno. Više informacija o samom projektu te načinu prijave za sudjelovanje možete pronaći na službenim stranicama projekta i na instagram profilu udruge.