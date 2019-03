Blockchain from the Bloc(k), prvi balkanski podcast o blockchain sceni

Blockchain from the Bloc(k), prvi podcast o balkanskoj blockchain sceni, nastao u suradnji Netokracije i æternity Venturesa, investicijskog fonda koji ulaže u blockchain startupe na Balkanu, stigao je do svoje 5. epizode.

Voditelji podcasta, Netokracijin glavni urednik Ivan Brezak Brkan i dobro poznat član startuperske, mentorske i investitorske zajednice, Luka Sučić, od prošle godine član æternityja, traže odgovore na ono što mnoge laike, ali i bolje poznavatelje, još buni u vezi cijelog koncepta, njegove primjene, ali i razvoja rješenja.

Blockchain na Balkanu

U aktualnoj 5. epizodi Luka i Ivan raspravljaju o stanju blockchain scene na Balkanu. Luka se prisjeća tih davnih dana, ali i samog razvoja do danas uz faktore koji su najviše utjecali na balkansku blockchain scenu. Jedan od glavnih su svakako događaji i udruge koje su surađivale u njihovoj organizaciji.

Između ostalog, u 5. epizodi Luka i Ivan komentiraju i druge bitne blockchain teme, od toga kakvo je opće razumijevanje blockchain tehnologije, posebno od strane korporacija i vladajućih, do regulatornih okvira koji sprječavaju da se dobrom praksom iznesu što bolji primjeri blockchain primjene da se to razumijevanje i unaprijedi.

Zašto blockchain, zašto podcast? Kako je blockchain tema koju prati poznat disbalans u tome što o njoj šira javnost razumije, a što onaj uski krug entuzijasta zna i prakticira, polazeći od motivacije da se uloži u rast i informiranje zajednice o balkanskoj blockchain sceni, iz Netokracije navode kako im se spoj podcasta i blockchaina učinio kao izvrsna opcija s obzirom na to da su podcasti i dalje enigma novih medijskih formata. Istraživanja pokazuju kako se razlog neslušanja podcasta, pa tako i manjak interesa za njih, najčešće krije u nepoznavanju pojma i konteksta, a to se najbolje liječi praktičnom primjenom. Osim toga, ako vas blockchain i startup scena na Balkanu iole zanimaju, nemojte biti skeptici jer nešto ne poznajete dovoljno, dajte si priliku za učenje i napredak, poručuju iz Netokracije.

Nove epizode svake srijede

Luka Sučić

Od veljače do kraja lipnja, svake srijede, u 20 epizoda, Ivan i Luka obradit će najrelevantnije teme iz svijeta blockchaina, od definiranja koncepta i primjene do detaljnog osvrta na blockchain scenu u regiji. Uz to, voditeljskom će se dvojcu u pojedinim epizodama pridružiti i neki od poznatih stručnjaka i predstavnika blockchain startupa iz regije. Napominjemo kako je podcast snimljen na engleskom jeziku.

Sve epizode besplatno se mogu preuzeti i preslušati na platformi Transistor.fm, iTunesu, Spotifyju ili Android aplikaciji Stitcher.