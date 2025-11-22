Kupnja računala: često, povremeno ili skoro nikad?
Mnogi koji čitaju ovo stalno prčkaju nešto po svojim konfiguracijama, dodaju i mijenjaju postojeće komponente novim i boljima. Koliko često, međutim, kupujete posve novo računalo?
Jedno od "prokletstava" zrele tehnologije je da ona dugo traje, a razlike u performansama starije generacije i one novije sve je manja. Stoga računala danas ostaju u uporabi i bitno dulje od svog uporabnog i tehnološkog vijeka. Kad ste si zadnji puta kupili novo računalo i koliko je staro ono na kojem radite?
Anketa Glasanje do 29.11.2025. Glasanje zatvoreno
