Kupnja računala: često, povremeno ili skoro nikad?

Mnogi koji čitaju ovo stalno prčkaju nešto po svojim konfiguracijama, dodaju i mijenjaju postojeće komponente novim i boljima. Koliko često, međutim, kupujete posve novo računalo?

Bug.hr subota, 22. studenog 2025. u 06:25

Jedno od "prokletstava" zrele tehnologije je da ona dugo traje, a razlike u performansama starije generacije i one novije sve je manja. Stoga računala danas ostaju u uporabi i bitno dulje od svog uporabnog i tehnološkog vijeka. Kad ste si zadnji puta kupili novo računalo i koliko je staro ono na kojem radite?

