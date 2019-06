Crowdfunding kampanja za Kingrow K1, mobitel s E-Ink zaslonom

Krajem prošlog mjeseca (svibanj 2019.) pokrenuta je crowdfunding kampanja kojom se nastoji prikupiti novčana sredstava za izradu mobitela Kingrow K1. Osim neobičnim nazivom, ovaj mobitel se ističe još i sa zaslonom, koji je E-Ink.

Koliko god se takav zaslon činio neobičnim izvorom za mobitel u neku ruku i nije. Naime, cilj proizvođača nije izraditi najbolji mobitel za gaming ili najbolji mobitel za gledanje filmova, već izraditi mobitel koji će što manje zamarati korisnikove oči. Budući E-Ink zasloni ne emitiraju plavo svijetlo nema razloga da im to ne uspije.

Kingrow K1 ima zaslon dijagonale 5,17“ i gustoće 283 PPI zbog čega osim kao mobitel može poslužiti i kao čitač elektronskih knjiga. Proizvođač navodi kako uređaj ima 16 GB interne memorije koju je moguće naknadno proširiti (do 128 GB) te 2 GB radne memorije. Nadalje, uređaj se temelji na Mediatekovom MTK 6763 SoC-u s osam jezgri i brzine 2,0 GHz, podržava Dual SIM, 4G, Bluetooth (4.0), Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) i GPS tehnologije.

Zanimljivo, iako se Kingrow K1 temelji na Androidu 8.1 čini se kako nema podršku za Google Play. Tako barem stoji na službenim stranicama kampanje. No uvijek postoji mogućnost kako se radi o tipfeleru. Druga zanimljivost je kako nema ni prednje kamere, već samo stražnje. Jedina kamera ima razlučivost od 8 MP, što je dosta niska razlučivost za današnje pojmove. No opet, najbitnija stavka kod ovog uređaja je njegov zaslon.

Uređaj se potrebnom energijom za rad napaja preko baterije kapaciteta 3.100 mAh. Prema navodima proizvođača, kapacitet je dovoljan za do dva dana neprekidnog korištenja. U slučaju kada se isključe bežične tehnologije autonomija se može produžiti i do sedam dana. U stanju pripravnosti Kingrow K1 s jednim punjenjem baterije može izdržati i do 15 dana. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama kampanje.

Trenutna cijena za Kingrow K1 je 299 USD i to samo za prvih 400 primjeraka, 401. i svi ostali po dolasku na tržište prodavat će se po punoj cijeni koja iznosi nemalih 349 USD. Trenutno postoji samo prototip, a finalni uređaj bi trebao biti gotovo do kolovoza 2019. za kada je najavljen i početak isporuka.

Začudo, iako jedan uređaj stoji 349 USD, proizvođač je za njegovu izradu zatražio samo 5.000 USD. To može značiti da ostatak novca ima te da ovim putem iskušava koliko uopće ima potencijalnih kupaca za ovakav uređaj. Sudeći prema prikupljenih 58.273 USD ima ih barem 204. No do kraja kampanje je ostalo još 55 dana, pa će zasigurno i broj kupaca biti veći.