Za Zvjezdarnicu Višnjan prikupljeno preko 1,2 milijuna kuna

Hrvatski lovci na asteroide, ekipa Astronomskog društva Višnjan, prikupili su putem crowdfunding platforme Croinvest.eu nešto više od 1,2 milijuna kuna za opremanje svoje institucije. Inicijalno je početkom prosinca cilj kampanje bio postavljen na 635.000 kuna​, no nakon otprilike tri tjedna on je premašen, pa su organizatori postavili novi cilj na 835.000 kuna.

Donatori su ubrzo, već početkom siječnja, ispunili i ovaj cilj te je on dodatno povišen, a trajanje kampanje produženo do 15. siječnja. U konačnici je gotovo 2.500 ulagača Zvjezdarnici Višnjan do tada doniralo 1.253.179 kuna.

Jedna od najvećih hrvatskih kampanja do sada

To znači da će Zvjezdarnica Višnjan moći krenuti u tri velika projekta. Prvi od njih bit će izrada geodetske kupole za odvijanje edukativnih programa. U njoj će se održavati predavanja i edukativni i praktični programi, a donacije iz kampanje bit će usmjerene izravno u financiranje te kupole. Planirani dovršetak izgradnje je do 6 mjeseci nakon završetka kampanje.

Nadalje, u blizini same zvjezdarnice u Tičanu izgradit će se bungalovi koji će služiti kao smještajni kapaciteti za djecu i njihove učitelje, profesore, mentore i ostale podupiratelje. Privremena lokacijska dozvola za bungalove već je ishođena, ponuđači su već izdali svoje ponude, i preostalo im je tek osigurati financiranje. Bungalovi će biti smješteni u Tičanu, u blizini zvjezdarnice, također u roku od 6 mjeseci po dovršetku kampanje.

Novi teleskop

Treći projekt bit će izrada teleskopa demonstratora novih tehnologija, tj. prototipa za novu generaciju teleskopa za praćenje asteroida. Izradit će se prototip teleskopa promjera objektiva od 800 mm, a donirana sredstva omogućit će i nabavku puno kvalitetnijih materijala i dijelova za njega. Naime, zbog silnog tehnološkog razvoja astronomije u svijetu, teleskop koji Zvjezdarnica Višnjan trenutačno koristi u naredne će četiri godine postati nekonkurentan. Korado Korlević je sa svojim studentima već dvije godine u procesu planiranja izrade novog teleskopa, što će sada moći biti i ostvareno.

"Zvjezdarnica koja spada u pet najvažnijih zvjezdarnica na svijetu za mjerenje položaja tek otkrivenih objekata koji bi mogli proći blizu Zemlje, svakako zaslužuje ostati na samom svjetskom vrhu", poručili su organizatori ove uspješne znanstvene crowdfunding kampanje.