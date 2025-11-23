Stiglo je neizbježno: Google oglasi sada i u Gemini AI pretrazi

Google je i službeno počeo s uvođenjem sponzoriranih oglasa unutar svojih AI odgovora generiranih Gemini modelom. Iako se za sada pojavljuju na dnu stranice, ovo je jasan znak nove ere monetizacije pretraživanja

Ono što su mnogi koji prate tehnologiju dugo očekivali, napokon je postalo stvarnost. Kako piše portal The How-To Geek, Google je započeo s postupnim uvođenjem sponzoriranih oglasa unutar rezultata pretrage koje generira njegov AI model Gemini. Iako se o ovome šuškalo mjesecima, službena pojava oglasa potvrđuje da ulazimo u novu fazu razvoja umjetne inteligencije – onu u kojoj zarađivanje novca postaje prioritet.

Nove sponzorirane kartice polako se pojavljuju u AI odgovorima, vrlo slično kao što smo navikli viđati u standardnim rezultatima Google pretrage. Trenutno, Google ih pozicionira na samo dno stranice, ispod opsežnog odgovora koji generira Gemini. Oglasi su jasno označeni obaveznom oznakom "Sponzorirano" i vizualno su slični organskim poveznicama koje se prikazuju odmah iznad njih. Zasad, čini se da je pristup prilično nenametljiv.

Iako mnogi korisnici još uvijek ne vide ove oglase čak ni pri ciljanim upitima, na društvenim mrežama i forumima sve je više svjedočanstava korisnika kojima su se počeli prikazivati. Ovo ukazuje na to da je riječ o postupnom uvođenju koje će s vremenom obuhvatiti sve korisnike.

Zanimljivo je primijetiti da se sponzorirani rezultati za sada pojavljuju kod upita visoke komercijalne vrijednosti, posebno onih vezanih za usluge. Primijećeni su kod pretraga za vodoinstalaterske usluge ili salone za njegu kućnih ljubimaca. Logika je jasna: Google cilja korisnike koji imaju trenutnu potrebu i velika je vjerojatnost da će odmah unajmiti uslugu, što oglašivačima donosi najveći povrat na investiciju.

Najvažnija vijest je da ovo više nije ograničeni eksperiment unutar Google Labs sučelja. Prikazivanje oglasa izvan eksperimentalnog okruženja potvrđuje da je promjena službena i da kreće u široku primjenu za opću korisničku bazu.

Naravno, postavlja se pitanje budućnosti. Iako su oglasi trenutno smješteni na dnu, iskustvo pokazuje da oglašivačke platforme s vremenom premještaju oglase na vidljivija mjesta kako bi povećale zaradu. Ne bi nas iznenadilo da u budućnosti sponzorirani sadržaj vidimo integriran unutar samog AI odgovora, slično kao što se oglasi pojavljuju na vrhu i između rezultata u klasičnoj pretrazi.

Ovaj potez predstavlja i značajnu razliku u odnosu na konkurente poput ChatGPT-a, koji nema razvijenu oglašivačku infrastrukturu poput Googlea. Ipak, ne treba sumnjati da i druge platforme istražuju načine monetizacije, stoga je malo vjerojatno da će AI asistenti još dugo ostati potpuno oslobođeni oglasa.

Google je nedavno u klasičnu pretragu uveo opcije za lakše skrivanje sponzoriranih rezultata, no te mogućnosti za sada nisu dostupne u novom AI sučelju. Čini se da na početku nećemo imati tu razinu kontrole, ali kao i uvijek u svijetu tehnologije, nikad ne treba reći nikad.

Za Google, mašinerija za monetizaciju već je izgrađena i spremna, a sada se očito integrira u svaki kutak njihovog ekosustava. Možemo očekivati da će se ovaj trend nastaviti, donoseći oglase sve većem broju korisnika koji se oslanjaju na AI za brze i sažete odgovore.