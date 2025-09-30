Najnoviji dizajnerski projekt Jonyja Ivea je luksuzni brodski fenjer

Brodska svjetiljka nepotrebno lijepog, iznimno dotjeranog izgleda i vrlo visoke cijene nastala je u suradnji bivšeg Appleovog dizajnera i japanske tvrtke Balmuda, a bit će proizvedena u ograničenoj seriji

Dok na tržište ne izbaci svoju novu kreaciju kojom planira, u suradnji s OpenAI-jem, promijeniti svijet, dizajner Jony Ive radi na projektima na kojima uživa. Najnoviji proizvod iz njegovog dizajnerskog studija LoveFrom nastao je u suradnji s japanskom tvrtkom Balmuda i rezultat je mukotrpnog rada, usavršavanja tehničkih i vizualnih detalja – možda neočekivano, riječ je o "najobičnijem" brodskom fenjeru, odnosno svjetiljci ili lanterni.

Luksuz i kvalitetna izrada

Svjetiljka se ističe jednostavnom klasičnom formom, ali interpretiranom u modernom stilu, s pozlaćenim dijelovima i kućištem od nehrđajućeg čelika, visoko poliranim staklom te brojnim detaljima koji su "ispeglani" do savršenstva. Unutar tako lijepo zaokružene lanterne ne pali se plamen, već joj je ugrađena baterija s dva svijetleća LED elementa, čiji se rad može kontrolirati putem digitalne "krune". Jednim gumbom regulira se snaga i temperatura svjetla, koja varira od crvenkastog sjaja pri slabijem intenzitetu do bijelo-plavog tona pri punoj snazi, oponašajući tako prirodnu vatru.

Cilj proizvoda jest donijeti dašak luksuza i moderne tehnologije u formu nečega što je svima poznato, klasične prijenosne lanterne kakva postoji od davnina. Svjetiljka teži 1,5 kg i podsjeća na komad nakita, s ""modnim" detaljima poput vezice otporne na sol i sunce. Iako siluetom podsjeća na vintage svjetiljke, Ive ističe da dizajn nije primarno nostalgičan, već je osmišljen da odražava iskustvo jedrenja i s vremenom, kroz ogrebotine, izgleda sve bolje. Cijela svjetiljka dizajnirana je i za jednostavno održavanje i popravak, a zahvaljujući tome na kraju životnog vijeka bit će je moguće rastaviti na sastavne dijelove te ih zasebno reciklirati.

"Mogao sam za svoju jahtu samo kupiti fenjer i to sam htio učiniti. No, nešto takvoga ne postoji na tržištu, pa sam umjesto toga dvije godine proveo dizajnirajući vlastitu svjetiljku", kaže Ive, pojašnjavajući da je proizvod zapravo izraz njegove osobne želje za lijepim elementom na vlastitom brodu. Balmuda će izraditi samo tisuću primjeraka ove predizajnirane i, rekli bismo, nepotrebno lijepe svjetiljke. U prodaji se ona može naći već sada, po cijeni od "samo" 4.800 dolara.