Procurili prvi detalji o "neviđenom" AI uređaju Jonyja Ivea i OpenAI-ja

Novi detalji otkrivaju ambiciozan plan za izradu audio uređaja s umjetnom inteligencijom i naprednim 2-nanometarskim čipom koji bi već ovoga rujna trebao početi redefinirati tržište nosive tehnologije

Sve što Jony Ive radi u suradnji s OpenAI-jem strogo je povjerljiva tajna, no kako se bliži mogući datum prvog javnog predstavljanja, počele su na društvene mreže curiti i neke neslužbene informacije. Podaci iz opskrbnog lanca, koje je pribavio leaker Smart Pikachu i objavio na Weibu i X-u, ukazuju na to da je hardverski projekt (navodno imena io) na kojem surađuju OpenAI i Ive, ušao u ključnu fazu razvoja.

Uređaj iza uha

Glavni fokus tima trenutno je audio uređaj kodnog imena Sweetpea, koji se u krugovima industrije opisuje kao izravan konkurent Appleovim slušalicama AirPods. Prema dostupnim informacijama, uređaj krasi dosad neviđen dizajn: glavno kućište izrađeno je od metala i podsjeća na glatki kameni oblutak. Unutar njega nalaze se dvije jedinice u obliku kapsula koje se, za razliku od tradicionalnih slušalica, nose smještene iza uha.

Tehničke specifikacije ukazuju na iznimnu hardversku snagu uređaja, budući da se planira ugradnja 2-nanometarskog procesora, poput onih u najmodernijim pametnim telefonima, pri čemu je Samsungov Exynos trenutačno najizgledniji kandidat. Za uređaj io razvijen je i poseban čip koji bi omogućio uređaju preuzeti određene funkcije mobitela. Budući da se neće nositi u ušnoj školjci, zvuk će vjerojatno emitirati putem tehnologije koštane provodljivosti (bone conduction).

Proizvodni izazovi

Zbog korištenja vrhunskih materijala i naprednih komponenti, postoji zabrinutost oko troškova proizvodnje. Analitičari procjenjuju da će cijena izrade biti bliža cijeni pametnog telefona nego običnih slušalica, no izvor tvrdi da će napredne mogućnosti uređaja opravdati takvu investiciju. OpenAI i Iveov tim ciljaju na lansiranje uređaja u rujnu, s ambicioznom projekcijom prodaje od čak 40 do 50 milijuna komada u prvoj godini na tržištu.

Nakon spora oko lokacije proizvodnje s tvrtkom Luxshare, projekt je prebačen tajvanskom gigantu Foxconnu. Glavni razlog ove promjene je želja OpenAI-ja da izbjegne proizvodnju u Kini. Aktualni planovi usmjereni su na pogone u Vijetnamu, iako se razmatra i mogućnost proizvodnje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Budućnost hardverskog portfelja

Iako je Sweetpea trenutačno prioritet, on je samo jedan od ukupno pet uređaja koje Foxconn priprema za OpenAI do četvrtog kvartala 2028. godine. Među ostalim projektima, koji su još u fazi evaluacije dobavljača, spominju se pametna olovka, prvotno poznata pod kodnim imenom Gumdrop, te jedan uređaj namijenjen korištenju u kućanstvu. Dakle, OpenAI je vrlo ozbiljan u namjeri da postane značajan igrač na tržištu potrošačke elektronike pogonjene umjetnom inteligencijom. Nisu, naime, Iveu i njegovom timu platili 6,5 milijardi dolara za prelazak da bi ostali u sjeni.