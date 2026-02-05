BFS 2026: Atmosfera na štandovima partnera

Na Bug Future Showu predstavili su se naši partneri i sponzori, a posjetiteljima su ponudili zabavne sadržaje, okrijepu i mnogo nagrada na svojim štandovima u izložbenom prostoru

Dok su na tri pozornice Bug Future Showa 2026 trajala predavanja, panel rasprave i ostale točke programa, u hodnicima Mozaik Event Centra održan je ništa manje zabavan dio – izložba partnerskih kompanija koje su omogućile cijeli ovaj događaj. Iako ste za doživjeti atmosferu i osvojiti brojne nagrade sponzora morali biti tamo, u nastavku vam prenosimo barem djelić ozračja kroz galeriju fotografija…