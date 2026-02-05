BFS 2026: "Nekad se novac tiskao, danas se kodira"

Novac 3.0 bio je tema drugog keynote predavanja, u kojem smo čuli da tehnologija korijena mijenja globalnu ekonomiju i naše živote, čineći sebe nevidljivom, a mogućnosti beskonačnim

Sandro Vrbanus četvrtak, 5. veljače 2026. u 12:41

Bug Future Show ove se godine bavi "novom stvarnošću", situacijom u kojoj digitalne tehnologije mijenjaju svaki aspekt naših života, a među njima već je dugo i svijet financija. Stoga je drugi keynote ovogodišnjeg izdanja našeg događaja bio posvećen "Novcu 3.0", a o njemu je govorio suosnivač i co-CEO kompanije Solflare Filip Dragoslavić.

Njegova današnja priča započela je demistifikacijom kriptovaluta i razbijanjem mita o tome da je riječ o čistoj špekulaciji, jer su godine i iskustva već pokazale da je riječ o novom novcu, odnosno načinu držanja imovine koji jamči potpunu slobodu. Prema njemu, kriptovalute su evolucija novca, izraz tehnološkog napretka koji cijeli sektor čini efikasnijim za sve korisnike.

Ono što je danas definitivno prekinulo priču o tome da je kriptoimovina čista špekulacija primarno su stabilne kriptovalute (stablecoini), koji su brzi, efikasni i sigurni, a ne ovise o tržišnoj volatilnosti cijena. Oni omogućuju slanje neograničenih iznosa s jednog kraja svijeta na drugi, u manje od jedne sekunde i za trošak od jednog centa – što je u klasičnom svijetu bankarstva neviđeno.

Osim toga, novac koji držite u tom obliku može cijelo vrijeme "zarađivati", može ga se aktivirati da se uvjetno prenosi u određenim situacijama s računa na račun, a može služiti i kao NFT, jedinstvena karta, potvrda ili nezamjenjiva ulaznica, koju je nemoguće krivotvoriti. Sve te prednosti Dragoslaviću daju za pravo tvrditi da će kriptovalute, odnosno stablecoini, predstavljati budućnost financija u kojoj se novac više ne tiska na papiru, već ga se programira.

