Dodjelom nagrada i proglašenjem pobjednika LAQOthona završen je Bug Future Show 2026

Nakon cjelodnevnog programa na tri pozornice, dodijelili smo nagrade i službeno zaključili program trinaestog Bug Future Showa, održanoga pod motom "The New Real"

Sandro Vrbanus četvrtak, 5. veljače 2026. u 18:30

Tradicionalno oko 18 sati na dan BFS-a posjetitelji koji su se najviše potrudili tijekom dana izlaze na pozornicu preuzeti svoje nagrade. Zatvaranje Bug Future Showa ove godine donijelo je tako dodjelu niza nagrada, od novčanih, preko tehničke opreme i poklon paketa, pa do tjedan dana vožnje s BYD SEALom.

Uz nagrade redovnim posjetiteljima, proglašeni su i pobjednici ovogodišnjeg natjecanja održivih tehnoloških ideja LAQOthon, u organizaciji osiguranja LAQO by Croatia osiguranje. Na četvrtom natjecanju stručni žiri odabrao je najbolje predstavljene ideje, na finalu koje je održano paralelno s glavnim programom Bug Future Showa.

Treće mjesto i 3.000 eura osvojio je tim Sea Mesh. Drugo mjesto i nagradu od 5.000 eura dobio je tim Rentli, a pobjednik četvrtog izdanja LAQOthona, koji osvaja čak 10.000 eura, je tim Odonata.

Bug Future Show 2026 završen je, a mi se već veselimo sljedećem izdanju!

