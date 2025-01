Blue Origin uspješno lansirao New Glenn, raketu koja predstavlja konkurenciju SpaceX-u

Drugi stupanj rakete New Glenn uspješno je stigao u orbitu zajedno s teretom, čime je svemirska tvrtka Jeffa Bezosa ostvarila svoj glavni cilj

Ovoga četvrtka u 8 sati po našem vremenu, svemirska tvrtka Jeffa Bezosa, Blue Origin, uspješno je lansirala svoju raketu New Glenn visoku 98 metara s Cape Canaverala na Floridi. Drugi stupanj rakete i teret stigli su u orbitu, čime je ostvaren primarni cilj misije Blue Origina, a uspješno je aktiviran i uređaj Blue Ring Pathfinder koji, prema navodima tvrtke, prikuplja podatke i funkcionira odlično.

Za to je vrijeme prvi stupanj rakete, nazvan „So You’re Telling Me There’s A Chance“, autonomno krenuo prema platformi za slijetanje smještenoj nekoliko stotina kilometara dalje u Atlantskom oceanu. No, kako se booster približio plutajućoj platformi Jacklyn, izgubio je kontakt s kontrolom i prestao slati podatke. Iz Blue Origina su potvrdili da su izgubili booster tijekom slijetanja, ali su najavili novi pokušaj na proljeće.

No, kako prenosi The Verge, cilj Blue Glenna bio je doseći orbitu, dok su svi dodatni uspjesi smatrani bonusom.

„Izuzetno sam ponosan što je New Glenn dosegnuo orbitu pri svom prvom pokušaju. Znali smo da je slijetanje našeg boostera iz prvog pokušaja ambiciozan cilj. Danas ćemo puno naučiti i pokušati ponovno pri našem sljedećem lansiranju ovog proljeća“, izjavio je izvršni direktor Blue Origina, Dave Limp.

Lansiranje New Glenna dolazi nakon gotovo desetljeća razvoja i predstavlja ozbiljnu konkurenciju SpaceX-u, tvrtki Elona Muska. Raketa New Glenn ima kapacitet nošenja tereta usporediv s Falcon Heavyjem te je dizajnirana za višekratni transport tereta u svemir. Planirano je da prenosi satelite za Amazonov projekt Kuiper, koji će konkurirati Starlinkovim internetskim uslugama visoke brzine i niske latencije.

Prvi od ukupno 3.236 Kuiperovih satelita uskoro će biti lansiran u nisku Zemljinu orbitu pomoću SpaceX-ove rakete Falcon 9, sve dok New Glenn ne preuzme glavnu ulogu u tim misijama.