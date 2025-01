DeepSeek šokirao AI zajednicu: što o tome misle novinari, investitori, stručnjaci i analitičari

AI tvrtka DeepSeek potresla je tehnološke zajednice predstavljanjem svog novog modela za zaključivanje R1 otvorenog koda. Investitori, stručnjaci i analitičari još uvijek pokušavaju shvatiti šire implikacije ovog tektonskog pomaka u globalnom AI krajoliku. Ovo je pregled različitih mišljenja, od ushićenja do skepse o značaju tog događaja

Ono što je započelo kao 'Sputnik trenutak AI-a' brzo je preraslo u pitanje nacionalne sigurnosti, pri čemu je AGI postao ključni cilj. Iako neki tvrde da ovaj razvoj 'neće fundamentalno promijeniti konkurentsku dinamiku', drugi upozoravaju da je 'preuranjena panika' jedina razumna reakcija. Međutim, situacija bi mogla biti 'pobjeda za (gotovo) sve', posebno jer 'kontrole izvoza čipova nisu promašaj', a 'američke AI tvrtke i dalje imaju prednost'. Ipak, činjenica da 'investitori još ne paničare, ali su zabrinuti' postavlja ključno pitanje - 'puca li AI mjehur?'"

Sputnik trenutak umjetne inteligencije

Tehnološki investitor Marc Andreessen ovaj trenutak naziva povijesnim "Sputnik trenutkom umjetne inteligencije", povlačeći paralelu s lansiranjem sovjetskog satelita Sputnik koje je označilo prekretnicu u svemirskoj utrci.

Christiaan Hetzner iz Fortunea proširio je ovu analogiju, ističući kako DeepSeekov uspjeh dovodi u pitanje dominaciju Zapada u utrci razvoja umjetne inteligencije. Hetzner tvrdi da dostignuća Kine sugeriraju kako nije samo sustigla SAD, već bi ga uskoro mogla i prestići. Troškovna učinkovitost DeepSeekovog R1 modela također postavlja pitanja o visokim valuacijama tehnoloških divova poput Nvidije, Microsofta i Tesle, čije su vrijednosti napuhane očekivanjima ogromnih profita vezanih uz AI.

AGI kao cilj nacionalne sigurnosti

Joe Weisenthal iz Bloomberga spekulira da bi DeepSeekov uspjeh mogao učvrstiti narativ prema kojem je postizanje umjetne opće inteligencije (AGI) imperativ nacionalne sigurnosti, usporediv s razvojem nuklearnog oružja. Napominje da, iako je koncept AGI-ja i dalje nejasno definiran, percepcija globalne utrke za njegovim postizanjem pokreće značajne investicijske i političke odluke. Weisenthal ukazuje na predloženi projekt Stargate vrijedan 500 milijardi dolara kao dokaz ovog trenda. Sugerira da, iako su AI dionice trenutno u padu, javno financiranje razvoja umjetne inteligencije vjerojatno će rasti kako nacije nastoje "pobijediti" u utrci.

Neće fundamentalno promijeniti konkurentsku dinamiku

Casey Newton iz Platformera priznaje DeepSeekovo impresivno postignuće u izgradnji visokoučinkovitog modela otvorenog koda uz djelić troškova, ali mišljenja o njegovom dugoročnom značaju oštro se razilaze. AI skeptici vide to kao dokaz rastrošnosti i arogancije Silicijske doline, dok AI optimisti to smatraju pozivom na buđenje SAD-a da ubrza svoje napore u razvoju umjetne inteligencije. Istraživači sigurnosti AI-ja istovremeno izražavaju zabrinutost da bi uokvirivanje AI-ja kao utrke moglo dovesti do katastrofalnih ishoda. Newton zaključuje da, iako je DeepSeekov utjecaj značajan, možda neće fundamentalno promijeniti konkurentsku dinamiku koliko neki promatrači vjeruju.

Preuranjena panika

Emanuel Maiberg iz 404 Media tvrdi da je panika oko DeepSeekovog uspjeha preuranjena. Ističe da je DeepSeek razvijen unatoč američkim izvoznim ograničenjima na napredne AI čipove, koji su trebali ograničiti kineski pristup najnovijoj tehnologiji. DeepSeekova sposobnost postizanja konkurentnih rezultata s manje resursa potkopala je ideju da tvrtke poput Nvidije i OpenAI-ja imaju nedostižnu prednost u AI utrci. Međutim, Maiberg upozorava da stvarni trošak DeepSeekovog modela ostaje nejasan i da njegov uspjeh možda dijelom ovisi o skupom istraživanju koje su provele američke tvrtke. Također sugerira da bi američke tvrtke mogle brzo prilagoditi DeepSeekove metode, potencijalno održavajući svoju konkurentsku prednost.

Pobjeda za (gotovo) sve

Ben Thompson iz Stratecheryja tvrdi da je DeepSeekova inovacija pobjeda za gotovo sve. Potrošači i tvrtke mogli bi profitirati od jeftinih ili besplatnih AI proizvoda i usluga. Velike tehnološke tvrtke s jakim distribucijskim mrežama, poput Applea i Googlea, također su dobro pozicionirane za uspjeh u svijetu komodiziranog AI-ja. Poziva SAD da prihvati konkurenciju umjesto pribjegavanja defenzivnim mjerama poput proširenja zabrane čipova. Thompson naglašava da SAD i dalje ima potencijal voditi u AI-ju ako se usredotoči na poticanje inovacija i smanjenje regulatornih prepreka.

Kontrole izvoza čipova nisu promašaj

Lennart Heim, istraživač u RAND-u, tvrdi da je prerano proglasiti američke kontrole izvoza čipova neuspjehom. Priznaje da će povećanje računalne učinkovitosti neizbježno dovesti do širenja AI sposobnosti, ali naglašava da kontrole izvoza i dalje igraju ključnu ulogu u održavanju tehnoloških prednosti.

Američke AI tvrtke i dalje imaju prednost

Miles Brundage, bivši istraživač u OpenAI-ju, umanjuje ideju da DeepSeekov uspjeh signalizira fundamentalni pomak u AI krajoliku. Tvrdi da, iako je DeepSeek postigao impresivne dobitke u učinkovitosti, američke tvrtke i dalje imaju značajnu prednost u smislu računalnih resursa. Brundage ističe da američke tvrtke poput OpenAI-ja mogu iskoristiti svoje ogromne količine čipova za postizanje još boljih rezultata koristeći DeepSeekove metode. Upozorava protiv pretjeranog tumačenja DeepSeekovog uspjeha kao kraja trenutne AI paradigme, napominjući da još uvijek ima mnogo prostora za inovacije i poboljšanja.

Investitori još ne paničare, ali su zabrinuti

Dan Primack iz Axiosa sugerira da bi DeepSeekov uspjeh mogao biti katastrofalan za tvrtke rizičnog kapitala koje su značajno uložile u temeljne AI modele. Napominje da bi sama količina kapitala uloženog u ovaj prostor, temeljena na pretpostavci da samo nekoliko tvrtka može konkurirati, sada mogla biti ugrožena. Primack izvještava da, iako investitori još ne paničare, očito su zabrinuti što ih je tako značajan razvoj događaja zatekao nespremne. Predviđa da bi neki dogovori u pripremi mogli biti pauzirani ili ponovno evaluirani u svjetlu DeepSeekovog proboja.

Puca li AI mjehur?

James Mackintosh iz The Wall Street Journala preispituje je li nedavna tržišna rasprodaja potaknuta fundamentalnim promjenama u AI industriji ili promjenom raspoloženja investitora. Napominje da, iako bi DeepSeekov troškovno učinkovit pristup mogao smanjiti potražnju za čipovima i podatkovnim centrima, nije jasno opravdava li to samo po sebi dramatičnu tržišnu reakciju. Mackintosh sugerira da je AI tržište možda bilo previše napuhano, s cijenama odvojenim od realističnih očekivanja rasta. Upozorava da bi povećana konkurencija mogla otežati tehnološkim divovima postizanje oligopolskih profitnih marži na koje su investitori računali. To bi pak moglo otežati opravdavanje visokih valuacija tvrtki fokusiranih na AI.